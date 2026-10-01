giovedì 1 Ottobre 26
CP

Taranto, avanti in Coppa Italia

Sport

Articoli Correlati

Taranto, Tiozzo: “Domani non si può sbagliare. Giocheranno i migliori”

CP -
Il tecnico rossoblù alla vigilia della sfida di ritorno del primo turno della Coppa Italia Eccellenza tra Ostuni e Taranto Il Taranto si prepara alla...
Read more

Prisma Taranto Volley, la riconferma dello staff

CP -
Aldo e Francesco Portulano confermati nell' area fisioterapica. Franciosa e Calò restano in dirigenza La Prisma Taranto Volley prosegue nel segno della continuità e conferma...
Read more

Carta canta

Vittorio Galigani -
L’assenza non casuale del sindaco per il ritorno del Taranto allo Iacovone. Il project dei Ladisa. Chi dovrà imprimere la direzione di marcia alla...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand