Taranto, avanti in Coppa Italia

I rossoblù battono 3-1 l’Ostuni
Il Taranto accede al secondo turno della Coppa Italia. Dopo avere pareggiato la gara di andata per 1-1, al ritorno si impone per 3-1.
Rossoblù avanti all’8′ con Soldani e pronti a sfiorare il bis con Taurino, che si fa ipnotizzare da Bozzi. Nella ripresa, al 2′, Taurino si fa perdonare, poi Odia mette al sicuro il passaggio del turno all’11’. I padroni di casa accorciano le distanze al 18′ con Pastore, ma è troppo tardi per provare a recuperare.
OSTUNI-TARANTO 1-3
RETI: 8’ Soldani, 2′ st Taurino, 11′ st Odia, 18′ sy Pastore (O).
OSTUNI (4-3-3): Bozzi; Marzio (14′ st Parisi), Gomez, Frumento (1′ st Fortunato), Colaci; Pastore, Ferrante, Sergio (14′ st Magnati); Cota (1′ st Sowe), Ingredda, Bari (25′ st Mercurio) A disp.: Cocozza, Barletta, Oliveira, Zaccaria. All.: Solidoro.
TARANTO (3-4-3): Baietti; Delvino, Lanzolla, Perretta; Monetti (37′ st Lupo), Skoric (10′ st Vukoja), Angiulli, Potenza; Soldani (8′ st Odia), Rajkovic (27′ st Losavio), Taurino (14′ st Falzerano). A disp.: Lombardo, Morales, Hadziosmanovic, Saraniti. All.: Tiozzo.
ARBITRO: Carlucci di Molfetta.
Assistenti: Tateo di Molfetta e Tullio di Bari.
NOTE: al 46′ st espulso Gomez (O); ammonii; Fortunato (O), Skoric, Lupo (T); angoli 3-3 recuperi: 1′ pt, 5′ st.