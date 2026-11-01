Taranto, beffa a Bisceglie: rimonta nerazzurra al Gustavo Ventura

Rossoblù avanti con Taurino, ma Croce e Ramos firmano il 2-1 nella ripresa. Gli ionici tornano a casa a mani vuote

Il Taranto esce sconfitto dal Gustavo Ventura, dove l’Unione Bisceglie riesce a ribaltare nella ripresa il vantaggio iniziale rossoblù e a conquistare l’intera posta in palio. Dopo un primo tempo equilibrato, ma caratterizzato da una maggiore gestione del pallone da parte degli ionici, la formazione di casa trova le risorse per cambiare l’inerzia della gara e chiuderla sul 2-1.

L’avvio è favorevole ai nerazzurri, che al 6′ approfittano di un errore in fase di impostazione di Soldani. Ramos recupera la sfera, avanza verso la porta e cerca la conclusione dalla distanza, trovando però la risposta di Baietti, bravo a bloccare il pallone in due tempi.

Il Taranto prende progressivamente campo e tra il 20′ e il 22′ costruisce due occasioni interessanti. La prima porta la firma di Soldani, che dalla corsia destra si accentra e calcia con il mancino, costringendo Lullo a intervenire sul primo palo. Subito dopo è Taurino a inventare sulla sinistra, servendo in area Rajkovic: l’attaccante si coordina, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

La gara prosegue senza particolari strappi. I rossoblù mantengono maggiormente il possesso e provano a dettare i tempi del gioco, mentre l’Unione Bisceglie si affida soprattutto alle ripartenze. Proprio da una di queste nasce il pericolo al 33′, quando Bellomo lascia partire un tiro dal limite sul quale Baietti si fa trovare ancora pronto.

Al rientro dagli spogliatoi non ci sono cambiamenti nelle due formazioni, ma il punteggio si sblocca quasi subito. Protagonista dell’azione è Falzerano, che si inserisce dalla sinistra, supera Ferrara con una giocata individuale e serve a ritroso Taurino. Quest’ultimo, in equilibrio precario, riesce comunque a colpire dal centro dell’area e a spedire il pallone in rete per lo 0-1.

Il vantaggio dà fiducia agli ionici, che cercano di contenere il ritorno dei padroni di casa. La squadra di Di Giorgio prova a trovare il raddoppio e si rende pericolosa con alcune incursioni e diversi palloni messi in mezzo, sui quali Baietti interviene con puntualità.

Al 33′ della ripresa, però, arriva la svolta. Una palla persa dal Taranto durante la costruzione dell’azione consente ai nerazzurri di ripartire rapidamente. Diaz raggiunge il fondo e disegna un cross preciso per Croce, ex della partita, che svetta di testa e indirizza il pallone all’incrocio dei pali, ristabilendo la parità.

Il gol cambia completamente l’andamento del confronto. L’Unione Bisceglie acquista entusiasmo e all’85’ completa la rimonta. Ramos parte sulla destra, avanza senza trovare opposizione e prova a mettere il pallone al centro con un tiro-cross. Baietti si prepara a intervenire sulla traiettoria, ma la sfera termina direttamente in porta, sul primo palo, dove il portiere rossoblù non riesce a opporsi.

Finisce 2-1 al Gustavo Ventura: il Taranto, passato in vantaggio a inizio ripresa, paga gli errori nella gestione delle ripartenze e lascia al Bisceglie tre punti maturati interamente nella seconda frazione di gioco.