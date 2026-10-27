Taranto capitale del calcio femminile: allo Iacovone arrivano le Azzurre e la Supercoppa Italiana

Italia-Finlandia il 5 dicembre per inseguire il Mondiale, Roma-Juventus il 10 gennaio per il primo trofeo del 2027. Due grandi sfide in poco più di un mese

A dicembre la sfida decisiva per la qualificazione al Mondiale, a gennaio la Supercoppa Women tra giallorosse e bianconere. Due grandi appuntamenti in poco più di un mese, con lo stadio Erasmo Iacovone ancora protagonista dopo i Giochi del Mediterraneo.

Taranto si prepara a vivere una nuova stagione da protagonista dello sport italiano. A poco più di un mese di distanza, lo stadio Erasmo Iacovone ospiterà due appuntamenti di primo piano del calcio femminile: Italia-Finlandia, gara di ritorno del secondo e decisivo turno dei play-off per la qualificazione al Mondiale, e la finale di Supercoppa Women tra Roma e Juventus.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 5 dicembre alle 21.15, con le Azzurre chiamate a conquistare il pass per la Coppa del Mondo in programma in Brasile. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2. Domenica 10 gennaio, alle 15, spazio invece alla sfida tra Roma e Juventus, ormai diventata una delle grandi rivalità del calcio femminile italiano. La Supercoppa sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e Sky Sport.

Due eventi che confermano il ruolo assunto da Taranto nel panorama sportivo nazionale, dopo il successo dei Giochi del Mediterraneo e il rinnovamento dello Iacovone, tornato a una capienza superiore ai 20mila posti.

“Siamo molto felici di portare la Nazionale femminile e una grande sfida come la Supercoppa a Taranto, una città che vive di passione sportiva e sta investendo con grande decisione sul proprio futuro”, ha dichiarato il commissario della FIGC Giovanni Malagò. “La scelta dello stadio Iacovone è il riconoscimento di un percorso virtuoso già avviato in vista dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026”.

Malagò ha ringraziato il Nuovo Comitato organizzatore dei Giochi, guidato da Massimo Ferrarese, per il lavoro di riqualificazione dell’impianto, insieme al Comune di Taranto, al sindaco Piero Bitetti e al club per la collaborazione e l’impegno profuso nel garantire la qualità dello stadio e del terreno di gioco.

Lo Iacovone si prepara così ad accogliere nuovamente il pubblico dopo il tutto esaurito registrato in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi del Mediterraneo e della gara d’esordio della Nazionale Under 18 nella competizione. L’obiettivo è replicare quell’atmosfera anche nelle due sfide internazionali, con il pubblico chiamato a sostenere le Azzurre e ad assistere al confronto tra le due principali protagoniste della scena nazionale.

“Taranto è una di quelle città che vive per il calcio e siamo felicissime di poter inaugurare il 2027 allo stadio Iacovone con la Supercoppa”, ha sottolineato la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti. “Sarà entusiasmante vivere due eventi così importanti a così poca distanza l’uno dall’altro, con l’auspicio che il 10 gennaio si possa celebrare anche la qualificazione della nostra Nazionale al Mondiale”.

Cappelletti ha ringraziato il Comune di Taranto, il Taranto Calcio e la struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo per la collaborazione, auspicando che lo spettacolo in campo e sugli spalti possa ripetersi anche in occasione di Italia-Finlandia e Roma-Juventus.