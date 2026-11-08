Taranto, contro lo Squinzano serve la svolta: allo Iacovone è già tempo di risposte

Dopo il cambio in panchina con Camassa al posto di Tiozzo, i rossoblù cercano tre punti pesanti per accorciare le distanze dalla seconda in classifica e rilanciare la corsa alla vetta

Una partita che vale molto più dei tre punti in palio. Il Taranto si prepara ad affrontare oggi, alle 15 allo stadio Iacovone, lo Squinzano, secondo in classifica, in una giornata che potrebbe rappresentare un passaggio importante per il prosieguo della stagione rossoblù.

La settimana è stata segnata dal cambio in panchina: via Tiozzo, spazio a Mimmo Camassa, fino a pochi giorni fa allenatore in seconda proprio del tecnico esonerato. Una scelta che apre una nuova fase e che porta con sé la necessità di ritrovare immediatamente compattezza e risultati.

La classifica impone una risposta. La vetta dista sette punti, mentre lo Squinzano precede il Taranto di sei lunghezze. Battere oggi la seconda della classe significherebbe ridurre sensibilmente il distacco e rilanciare le ambizioni rossoblù, tenendo naturalmente d’occhio anche il risultato del Canosa.

Sul piano delle scelte, tra le possibili soluzioni per l’undici iniziale potrebbe esserci anche Gjonaj. Ma al di là degli interpreti, servirà soprattutto una squadra capace di ritrovare unità, determinazione e spirito di gruppo.

Il momento è delicato e non concede ulteriori passi falsi. Allo Iacovone servirà una risposta collettiva: adesso più che mai, tutti dovranno remare nella stessa direzione.