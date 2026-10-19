Taranto, crollo senza appello: il Brilla Campi cala il tris

Dopo un avvio incoraggiante, la squadra rossoblù si smarrisce alla prima rete subita e sparisce progressivamente dalla partita. Nella ripresa arrivano altri due gol a certificare una giornata da dimenticare

Tremendo tonfo del Taranto che perde 3-0 al Roberto Trevisi di Campo Salentina. Il Brilla Campi tiene fede al suo nome e brilla di luce propria contro un Taranto, che appare spento in ogni reparto. Nessun sussulto, niente che possa fare pensare che durante la partita possa esserci un cambio di passo.

Buoni soltanto i primi venticinque minuti, in cui si vede un buon pressing e un paio di buone palle in area terminate sui piedi di Saraniti e Delvino e non sfruttate a dovere. Il gol del vantaggio campiota giunge al 31′ con una girata di sinistro di Dell’Atti e sul quale Lombardo si fa sorprendere. La rete ha un doppio effetto: mettere sotto il Taranto e ridurlo all’impotenza sino al 95′.

Nella ripresa arrivano le altre due reti, una di Calò al 13′ e l’altro di Olibardi al 24′. E se non fosse stato per un paio di interventi di Lombardo il passivo avrebbe potuto avere un passivo più ampio.

BRILLA CAMPI-TARANTO 3-0

RETI: 31′ Dell’Atti, 13′ st Calò, 24′ st Olibardi

BRILLA CAMPI (4-3-3): Menendez; Carrozzo, Caravaglio, Layus, Cucci; Dell’Atti, Milessi, Calò; Prete (10′ st Quatraro), Cavaliere (10′ st Olibardi), Fatty (28′ st Gallo). A disp.: Rascazzo, Polo, Vergine, Centonze, Cofano, Creti. All. Calabuig.

TARANTO (4-2-3-1): Lombardo; Hadziosmanovic, Delvino (35′ st Perretta), Guastamacchia, Lupo; Eigenraam (26′ st Skoric), Bonavolontà; Soldani (10′ st Odia), Falzerano, Losavio; Saraniti (35′ st Rajkovic). A disp.: Baietti, Monetti, Vukoja, Martano, Lenti. All.: Tiozzo.

ARBITRO: Valente di Bari.

Assistenti: Innamorato Bari e Messia di Brindisi.

NOTE: ammoniti: Guastamacchia, Delvino, Saraniti, Eijngeraam, Bonavolontà, Hadziosmanovic (T); angoli 6-3 per il Taranto; rec.: 5′ pt, 5′ st.