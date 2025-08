Taranto, due imprenditori pronti a costituirne la società

Martedì 5 agosto avrebbero appuntamento dal notaio

Primo passo concreto da parte di due imprenditori locali verso la rinascita del calcio a Taranto. L’uno impegnato nella cantieristica navale e l’altro nella distribuzione di prodotti petroliferi, sarebbero pronti a unire le forze per dare vita a una società che rispetti i parametri contenuti nel recente bando comunale con scadenza 6 agosto.

L’appuntamento, dal notaio, sarebbe stato fissato per domani mattina (5 agosto). Nel progetto formulato dalla coppia di imprenditori la richiesta di giocare a Castellaneta le gare casalinghe. Le idee sono chiare, non resta che attendere il 7 agosto, quando la commissione comunale leggerà le pec degli aspiranti titolari al nuovo Taranto. Solo allora i due imprenditori sapranno se il loro progetto avrà fatto breccia o meno.