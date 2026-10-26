lunedì 26 Ottobre 26
Vittorio Galigani

Taranto, ha vinto la città

Sport

Articoli Correlati

Prisma Taranto, sconfitta a Fasano: i rossoblù cadono 3-0

CP -
Trasferta complicata per i rossoblù, sconfitti 3-0 dal Banco Metalli Fasano. Errori e inesperienza condizionano la gara: ora testa al lavoro per ripartire Trasferta amara...
Read more

Taranto, Rajkovic decide nel finale: il Trani si arrende allo Iacovone

CP -
I rossoblù vincono 1-0 davanti a 10mila spettatori. Decisiva la rete al 78’ dopo l’espulsione di Neri: la vetta ora dista cinque punti Il Taranto...
Read more

Virtus Taranto, in campo per la solidarietà: sorrisi e affetto agli anziani

CP -
I giovani calciatori in visita agli ospiti della Cittadella della Carità insieme ai volontari di Mister Sorriso. Un’iniziativa che mette al centro il valore...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand