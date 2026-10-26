La tutela dei colori rossoblù passa anche dalla responsabilità di chi li rappresenta. La società rifletta, perché certe immagini fanno il giro d’Italia e danneggiano un patrimonio d’immagine costruito soprattutto grazie alla passione della gente

Taranto, ha vinto la città. Ma adesso servono risposte. Diecimila allo Iacovone, quasi trentamila presenze in tre partite: una passione da categorie superiori. La vittoria sul Trani restituisce entusiasmo, ma non cancella i limiti della squadra. E certe intemperanze rischiano di compromettere un patrimonio che appartiene a tutta la città.

Ha vinto il Taranto, meritatamente, ma con quel pizzico di fortuna che nel calcio non guasta mai. A vincere davvero, però, è stata soprattutto la città, rappresentata dai diecimila dello Iacovone. Quasi trentamila presenze in tre partite casalinghe: numeri straordinari per l’Eccellenza, capaci di mettere in ombra anche piazze di categorie superiori.

È questa la grandezza del popolo rossoblù. In una città che attraversa una delle crisi economiche e occupazionali più difficili della sua storia, con il siderurgico e l’imprenditoria in affanno, il Taranto resta un simbolo al quale aggrapparsi, una speranza di riscatto. La curva, gli ultras, la gente sugli spalti: tutti a spingere una squadra che ha bisogno di ritrovare certezze. Quel pallone finito in rete è sembrato quasi sospinto dalla forza di diecimila cuori. Una liberazione dopo prestazioni che avevano lasciato più di una perplessità.

Ma l’entusiasmo non deve nascondere la realtà. La difesa continua a mostrare lentezze e fragilità preoccupanti, concedendo troppo agli avversari. Il palo colpito dal Trani a portiere battuto, nonostante l’inferiorità numerica degli ospiti, è il confine sottile tra una vittoria da festeggiare e un’altra domenica di delusione. Il successo va goduto, ma non può diventare un alibi.

E proprio sul nervosismo occorre una riflessione seria. Il ritorno di Loiodice allo Iacovone da avversario, dopo essere stato accolto in passato quasi da principe, spiegava ampiamente le salve di fischi del pubblico. La delusione dei tifosi era comprensibile. Lui, però, ha mantenuto un comportamento professionale, senza lasciarsi trascinare dalle provocazioni. Altri hanno invece contribuito ad alimentare una tensione che avrebbe potuto rovinare la partita.

Il problema è che il Taranto non può permettersi leggerezze di questo genere. Il pericolo è la recidiva. La squadra sconta già due punti di penalizzazione per i gravi fatti verificatisi dopo la finale playoff della scorsa stagione contro il Gladiator, con sanzioni che hanno riguardato anche le condotte di un dirigente e le intemperanze dei sostenitori. Eppure, dall’inizio di questo campionato, le recriminazioni nei confronti delle istituzioni calcistiche sono state un ritornello ricorrente.

Si può discutere delle decisioni federali, contestarle nelle sedi opportune e chiedere rispetto. Ma poi occorre essere coerenti: non si può lamentare un trattamento sfavorevole e, contemporaneamente, rischiare di offrire nuovi motivi d’intervento disciplinare. Gli eventuali provvedimenti per gli episodi di domenica andranno verificati, ma il principio resta. La tutela dei colori rossoblù passa anche dalla responsabilità di chi li rappresenta. La società rifletta, perché certe immagini fanno il giro d’Italia e danneggiano un patrimonio d’immagine costruito soprattutto grazie alla passione della gente.

Quanto al campionato, i risultati della giornata confermano che nulla è deciso. Lo Squinzano ha lasciato due punti ad Acquaviva dopo essere riuscito a ribaltare lo svantaggio. La gestione di Funaro lascia spazio a qualche interrogativo: le sostituzioni di Citro e Danna, due elementi importanti, hanno modificato gli equilibri della squadra, restituendo fiducia agli avversari. Poi un’incertezza difensiva ha completato il pareggio. La capolista resta davanti, ma anche chi guida la classifica può concedere qualcosa.

Il Canosa, a sua volta, non è riuscito a difendere il vantaggio casalingo contro il Novoli. E il Trani? Moscelli è venuto a Taranto senza alzare barricate, provando a giocarsela a viso aperto. Colombo e Loiodice non erano probabilmente nella loro giornata migliore, ma la squadra non ha mai dato l’impressione di arrendersi. Neppure dopo l’espulsione di Neri. Soltanto quel palo, a pochi minuti dalla fine, ha spento le speranze di pareggiare. Una squadra che merita rispetto proprio per il coraggio mostrato.

Il Taranto, invece, deve ancora trovare la propria identità. La formazione costruita in estate ha evidenziato lacune che i primi risultati incerti avevano già messo in luce. Il rendimento casalingo, sostenuto da un pubblico eccezionale, contrasta con le difficoltà in trasferta. La fase difensiva va registrata, le scelte tecniche devono dare maggiore continuità e la squadra ha bisogno di certezze.

Cinque punti dalla vetta, al netto delle vicende di classifica, non sono una distanza incolmabile. Ma il campionato è entrato nel vivo e non c’è più tempo da perdere. Occorre un’inversione di rotta prima che la stagione vada in fumo e i proclami estivi restino soltanto parole.

Il coro della curva a fine partita, “Vogliamo gente che lotta”, è stato il messaggio più chiaro della giornata. Non una richiesta di miracoli, ma di impegno, orgoglio e rispetto. Gli ultras, nella loro storica indipendenza, hanno ricordato che l’amore per la maglia non significa rinunciare alla critica.

Il Taranto ha vinto una partita. La città ha dimostrato ancora una volta di meritare ben altri palcoscenici. Adesso tocca alla squadra e alla società dimostrare di essere all’altezza di tanto amore.