Taranto, Iacovone: ecco Italia-Finlandia e la Supercoppa Women

La SS Taranto annuncia sul proprio sito la conferenza stampa del 23 novembre a Palazzo di Città. Il 5 dicembre Italia-Finlandia per la qualificazione mondiale, il 10 gennaio la sfida tra Roma e Juventus per la Supercoppa Women

Sarà presentato lunedì 23 novembre, alle ore 11, nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, il doppio appuntamento calcistico che vedrà protagonista lo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto. A darne notizia è la SS Taranto Calcio, attraverso il proprio sito ufficiale.

L’impianto tarantino ospiterà infatti due importanti eventi del calcio femminile: sabato 5 dicembre, alle 21.15, è in programma Italia-Finlandia, gara di ritorno dello spareggio decisivo per la qualificazione alla fase finale del Mondiale. Domenica 10 gennaio, alle ore 15, sarà invece la volta della Supercoppa Women, che metterà di fronte Roma e Juventus, protagoniste di una sfida che assegnerà il trofeo per la decima volta.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno il commissario tecnico della Nazionale femminile, Andrea Soncin, e la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti. Saranno presenti anche il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, il coordinatore del Tavolo dello Sport del Comune, Pierfilippo Marcoleoni, e il direttore generale della SS Taranto Calcio, Beppe Camicia.

Proprio il direttore generale rossoblù ha sottolineato il valore della doppia manifestazione per la città e per il suo impianto sportivo: “Siamo contenti che il nostro stadio diventi il palcoscenico di un doppio evento così importante. Far ricadere la scelta sullo Iacovone è un meritato premio, ci auguriamo il primo di tanti altri, alla città di Taranto”.