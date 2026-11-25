Il nuotatore tarantino della Mediterraneo Sport conquista tre medaglie

Ai campionati italiani Fisdir, disputati a Pescara, Taranto c’è. È il nuotatore Marco D’ Aniello a portare in alto il nome della città, protagonista assoluto del nuoto paralimpico con la vittoria di tre medaglie.

L’atleta della Città dei due Mari dopo aver dominato le prove del mezzofondo e del fondo, si è imposto nei 400 metri stile libero con il tempo di 4’22”, negli 800 metri in 9’03” e nei 1500 metri in 17’13”. D’ Aniello non è nuovo a questi risultati. A luglio, il nuotatore Tarantino a in Polonia ai Virtus European Summer Games, ha vinto sette medaglie con la maglia della nazionale azzurra. In quell’ occasione ha portato anche via un record europeo nella staffetta 4×50 stile libero.



D’ Aniello oltre ad ottenere eccellenti vittorie sportive, è impegnato anche nel sociale.

La sua storia di vita è stata raccontata nel libro “Il mio tuffo nei sogni dalla giornalista lucana, Rossella Montemurro, pubblicato da Altrimedia Edizioni con prefazione di Mara Venier.