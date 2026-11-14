Taranto, il tecnico Cioffi fiducioso per la gara col Galatina

Domani la squadra giocherà al Pippi Specchia alle 14.30

Cresce l’attesa per la seconda partita di Mister Cioffi. Il tecnico rossoblù ha parlato questa mattina, nella sala stampa dello Iacovone, alla vigilia della trasferta contro il Galatina. Il calcio d’inizio domani alle 14.30 allo stadio Pippi Specchia. In primis ha fatto il punto sulla preparazione della squadra, sulle difficoltà della gara e sulle condizioni del gruppo, sottolineando la necessità di cambiare mentalità in vista del prossimo impegno: “Dobbiamo fare lo switch. Dall’altra parte c’è una squadra che vorrà fare bella figura, perché contro il Taranto tutti si impegnano. Dobbiamo portare a casa un risultato positivo e vincere. Ci mancherà la tifoseria, il nostro tredicesimo uomo”.

Un’assenza, quella del pubblico tarantino, che Cioffi considera importante, ma che non dovrà condizionare l’approccio della squadra alla partita. Nel corso della conferenza, poi l’allenatore si è soffermato anche su Delvino e sul giudizio relativo a Skoric, evidenziando l’importanza di poter contare su calciatori capaci di ricoprire più ruoli: “Preferisco giocatori duttili come loro, dove li metti li metti sanno rendere. Aiuta il fatto che siano esperti”.

Cioffi ha poi espresso soddisfazione per il lavoro quotidiano del gruppo: “È una squadra molto seria, che lavora e segue i dettami che vengono dati. Nessuno si tira fuori e sono contento perché è una squadra pronta al sacrificio”. Non mancano, naturalmente, le difficoltà sul piano tattico, soprattutto nella fase di assimilazione delle nuove indicazioni. Tuttavia, il tecnico ha evidenziato segnali positivi: anche le piccole indicazioni, quelle che definisce “pillole”, sono state recepite bene dai calciatori.

Nel corso dell’incontro è stato, inoltre annunciato l’inserimento di Manuel Addona nel ruolo di preparatore atletico. Altro tema centrale è stato quello della classifica e del peso dei prossimi appuntamenti. Cioffi ha riconosciuto come la posizione in graduatoria sia un aspetto inevitabile da considerare, ma anche un’arma a doppio taglio: “All’impatto devi parlare di classifica, ma è un’arma a doppio taglio. Le partite che mancano dobbiamo affrontarle come degli esami universitari e ora più che mai dobbiamo fare risultato, considerando il distacco”.

Un messaggio chiaro alla squadra: ogni partita diventa un passaggio fondamentale e non sono ammessi cali di concentrazione, soprattutto in una fase della stagione in cui i punti possono incidere in maniera significativa sugli obiettivi. Cioffi ha affrontato anche il tema delle assenze, confermando una situazione non semplice in vista della trasferta. Tra gli indisponibili figurano Lanzolla, Delvino e Morales, con il tecnico che ha ammesso di avere attualmente una rosa più ristretta: “Non rinnego quello che ho detto. Io, come allenatore del Taranto, considero tutti i tesserati e bisogna scegliere chi può far vincere la squadra. Abbiamo tempo e abbiamo bisogno di tutti”.

L’allenatore ha poi ricordato come, nelle settimane precedenti, si parlasse di una rosa numerosa, mentre adesso alcune assenze pesano inevitabilmente sulle scelte: “Siamo in tanti, si diceva, e adesso li rimpiangiamo”.

La sfida contro il Galatina: “Non solo fioretto, dobbiamo usare la sciabola”

Infine, uno sguardo all’avversario di domani. Cioffi si augura di riuscire a interrompere il momento favorevole al Galatina, squadra che considera particolarmente agguerrita e motivata dalla necessità di conquistare punti: “Mi auguro di essere il primo a spezzare questo incantesimo sul Galatina. È una squadra agguerrita, che ha bisogno di punti e farà di tutto per metterci in difficoltà. Dobbiamo essere uguali, non solo fioretto, ma dobbiamo usare la sciabola”. Il tecnico ha ribadito la propria idea di calcio, orientata alla fase offensiva e alla ricerca della qualità individuale: “A me piace il gioco offensivo, poi è frutto del singolo e qui ci sono tanti giocatori che hanno questa qualità”. Infine, la consapevolezza di rappresentare una piazza con ambizioni e responsabilità importanti: “Noi siamo il Taranto e, senza presunzione, dobbiamo farcela”.