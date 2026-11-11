Taranto, la Coppa Italia per ripartire: allo Iacovone arriva l’Atletico Acquaviva

Stasera alle 19 il ritorno della seconda fase: si riparte dall’1-1 dell’andata. I rossoblù cercano la vittoria per conquistare il passaggio del turno
Il Taranto torna in campo, allo stadio Erasmo Iacovone, per affrontare l’Atletico Acquaviva. Questa sera, alle ore 19, si disputerà la gara di ritorno della seconda fase di Coppa Italia. Si riparte dall’1-1 maturato nella sfida d’andata: un risultato che lascia tutto aperto, ma che impone ai rossoblù di cercare la vittoria per conquistare il passaggio del turno.
Dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa, in campionato, la Coppa Italia assume un’importanza ancora maggiore e diventa, almeno in questo momento, l’obiettivo prioritario della squadra. Il campionato, però, resta ancora aperto, così come la possibilità di giocarsi le proprie chance attraverso i playoff. Sarà anche l’occasione per vedere all’opera il nuovo tecnico Renato Cioffi, che potrebbe apportare alcuni cambiamenti all’undici iniziale, cercando le soluzioni migliori per dare una risposta immediata sul campo.