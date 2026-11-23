E poi c’è il Taranto. I rossoblù vincono e accorciano ulteriormente le distanze dalla zona playoff, ora distante appena un punto. La rincorsa è ufficialmente aperta e all’interno della squadra c’è chi sta conquistando simpatie e consensi a suon di prestazioni. È Skoric, protagonista di un crescendo che lo sta trasformando, partita dopo partita, in uno dei beniamini della tifoseria

Eccellenza pugliese, davanti non si fanno sconti. Squinzano e Canosa accelerano, il Taranto sogna. La vetta non ammette distrazioni e le prime della classe sembrano averlo capito benissimo. Squinzano e Canosa fanno il loro dovere, portando a casa tre punti pesanti e continuando a dettare il passo. Ma se per i salentini arriva una vittoria che conferma la solidità del primato, per il Canosa il successo ha un sapore decisamente più speciale: battere il coriaceo Trani, per di più nello scontro clou della giornata, non è cosa da poco.

Una vittoria di misura, ma dal peso specifico considerevole, impreziosita dalla bella firma di Vernaola, protagonista di una splendida esecuzione. Dall’altra parte, anche Squinzano si gode il suo uomo copertina: Citro, finito sotto i riflettori grazie a una rete di pregevole fattura. Insomma, quando la partita si fa importante, c’è chi preferisce metterci la firma con stile.

Applausi anche per l’Ostuni, che torna dalla trasferta con il bottino pieno e conferma quanto di buono sta facendo vedere. Il lavoro di Solidoro continua a produrre risultati e la zona playoff, ormai, non è più una semplice aspirazione, ma un obiettivo da difendere con pieno merito.

E poi c’è il Taranto. I rossoblù vincono e accorciano ulteriormente le distanze dalla zona playoff, ora distante appena un punto. La rincorsa è ufficialmente aperta e all’interno della squadra c’è chi sta conquistando simpatie e consensi a suon di prestazioni. È Skoric, protagonista di un crescendo che lo sta trasformando, partita dopo partita, in uno dei beniamini della tifoseria. A Taranto, si sa, per entrare nel cuore della gente bisogna sudare la maglia. E lui sembra aver trovato la strada giusta.

Il prossimo turno, però, promette scintille. Canosa e Taranto saranno attese da due trasferte tutt’altro che accomodanti: i rossoblù canosini faranno visita al Bisceglie, mentre il Taranto sarà di scena proprio a Ostuni, contro una squadra che attraversa un buon momento e non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della comparsa.

Impegno sulla carta più agevole per lo Squinzano, che ospiterà il Polimnia. Un’occasione ghiotta per provare ad allungare sulle inseguitrici, a patto di non scambiare una partita abbordabile per una passeggiata domenicale. Perché in questo campionato le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Ma il calendario ha in serbo anche un antipasto decisamente interessante: nel turno infrasettimanale Taranto e Canosa si ritroveranno faccia a faccia nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Una sfida che vale già molto, non soltanto per il prestigio della competizione, ma anche per misurare ambizioni, condizione e personalità di due squadre che guardano con interesse al futuro immediato.

Insomma, per entrambe sarà un esamino niente male. E forse anche qualcosa in più: una sorta di prova generale per capire fin dove possono spingersi. Perché tra campionato e Coppa, adesso, non c’è più tempo per fare calcoli. Bisogna correre, correre e segnare. E, possibilmente, vincere. L’Eccellenza pugliese entra nel vivo. E il bello, probabilmente, deve ancora venire.