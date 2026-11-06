Taranto: molta confusione, poche idee

Disorientati i tifosi per la gestione della società da parte dei fratelli Ladisa. I dubbi sul concerto di Gigi D’Alessio. La ridotta capienza dello Iacovone. Una giostra di parole non accompagnate dai fatti

Taranto Calcio, Ladisa: basta parole, occorrono fatti. Una Società di calcio non si gestisce come una mensa. C’è un limite alla pazienza di una città, soprattutto quando questa città ha dimostrato, con i fatti e non con le parole, di credere ancora nella propria squadra di calcio. E quel limite, per quanto riguarda la gestione del Taranto da parte della famiglia Ladisa, sembra ormai ampiamente superato.

L’ennesima comunicazione societaria, arrivata soltanto nella serata di giovedì, rappresenta l’ennesimo esempio di una gestione della comunicazione opaca, tardiva e soprattutto incapace di fornire quelle risposte che tifosi e ambiente sportivo attendono legittimamente.

Nel comunicato si legge che “da martedì il gruppo squadra, agli ordini di Mimmo Camassa, ha ripreso regolarmente il lavoro sul campo” e che “Camassa continuerà a guidare gli allenamenti garantendo la continuità del lavoro quotidiano e la migliore condizione”. Bene, ma non basta. Anzi, si apre una serie di interrogativi ai quali la società avrebbe il dovere di rispondere con chiarezza.

Mimmo Camassa, dunque, allena. Ma con quali precise funzioni? Qual è il suo ruolo nell’attuale organigramma tecnico? E soprattutto, chi siederà domenica sulla panchina dello Iacovone per guidare il Taranto nell’importante confronto con una valida squadra come lo Squinzano? Sarà lo stesso Camassa oppure un’altra figura tecnica? E, particolare tutt’altro che secondario, chiunque si troverà a dirigere la squadra avrà piena autonomia nelle scelte, a cominciare dalla formazione da mandare in campo, dalle sostituzioni e dalle decisioni tecniche?

Sono domande semplici, ma evidentemente difficili da affrontare per una società che continua a comunicare senza realmente chiarire. Il comunicato prosegue annunciando che “la Società sta valutando con la massima attenzione i profili tecnici più idonei alle proprie esigenze e ambizioni sportive”.

Insomma, lo scouting continua. Peccato che proprio le scelte tecniche operate finora dalla proprietà si siano rivelate, una dopo l’altra, fallimentari. Basterebbe ricordare Panarelli, poi Giuliatto e, per finire, Tiozzo. Nomi e gestioni che avrebbero dovuto suggerire qualche riflessione in più prima di procedere con nuove decisioni. Eppure, le perplessità su quelle scelte erano state manifestate e le criticità erano state segnalate per tempo. Non si può quindi sostenere che mancassero avvertimenti.

Rimane, inoltre, un interrogativo che meriterebbe una risposta: quelle scelte sono state condivise con i direttori sportivi che si sono avvicendati, figure ormai di passaggio nell’organigramma rossoblù, oppure i Ladisa hanno preferito procedere autonomamente? Magari affidandosi ai suggerimenti di soggetti rimasti nell’anonimato, estranei al sistema calcio e privi di quelle competenze che una piazza come Taranto avrebbe il diritto di pretendere?

Non lo sappiamo. Ma proprio questa mancanza di trasparenza alimenta dubbi e diffidenza. E una società che ambisce a costruire un progetto sportivo credibile dovrebbe fare esattamente il contrario: spiegare, chiarire, assumersi le proprie responsabilità. Poi arriva la consueta esortazione: “In questo momento occorrono unità, equilibrio e concentrazione. Abbiamo tutti un unico obiettivo: solo e soltanto il bene del Taranto”. Ai Ladisa diciamo francamente: basta con queste formule ripetute, con queste esortazioni ormai stantie, con le parole che vengono puntualmente utilizzate quando sarebbe invece il momento di produrre fatti.

L’unità, a Taranto, è stata già dimostrata ampiamente. La città e i tifosi hanno risposto con una partecipazione straordinaria: oltre 2.500 abbonamenti sottoscritti all’inizio della stagione e circa trentamila presenze complessive allo Iacovone nelle ultime tre gare interne di campionato. Numeri che testimoniano una passione autentica, una fiducia che la gente ha continuato a concedere nonostante le difficoltà, le incertezze e le delusioni. Più unità di questa, francamente, non si poteva chiedere.

La domanda, semmai, dovrebbe essere rivolta alla proprietà: quanta parte di quella fiducia è stata realmente ricambiata? Perché la città, ai Ladisa, ha dato molto, forse persino più di quanto abbia ricevuto. E se la proprietà ritiene di avere ancora credito nei confronti della tifoseria, dovrebbe cominciare a dimostrarlo attraverso una gestione all’altezza del nome e della storia del Taranto.

C’è poi un’altra questione che merita attenzione e che non può essere liquidata come un dettaglio secondario: il rapporto tra la gestione della società calcistica e gli altri eventi programmati allo stadio Iacovone. Emblematico, in tal senso, è il concerto di Gigi D’Alessio previsto per il prossimo 12 giugno. Per quella manifestazione ci si è già premurati di mettere in vendita i biglietti, mentre proprio in questi giorni la Questura di Taranto ha comunicato alcune prescrizioni relative agli spalti, all’illuminazione esterna, alle telecamere di controllo e ad altri aspetti della sicurezza, confermando una capienza dello Iacovone ridotta a 12.750 spettatori.

E allora, viene quasi spontaneo chiedersi: quanti e quali settori dello stadio saranno disponibili per ascoltare Gigi D’Alessio intonare il suo celebre “Non mollare mai”? Una domanda che, considerata la situazione dello Iacovone, non è affatto fuori luogo. Di quali settori è stata autorizzata la vendita dei biglietti? Quanti tagliandi sono stati effettivamente messi in circolazione? In base a quali criteri è stata determinata la disponibilità dei posti, considerata la capienza attualmente consentita? E, soprattutto, con quali garanzie di piena conformità alle prescrizioni di sicurezza?

Sarebbe inoltre interessante sapere se da Palazzo di Città sia stata rilasciata una specifica autorizzazione all’utilizzo dell’impianto per quella data e quali siano le condizioni eventualmente previste. Non si tratta di insinuare irregolarità, ma di chiedere trasparenza. Quando si parla di uno stadio pubblico, di sicurezza e di manifestazioni che coinvolgono migliaia di persone, le informazioni non possono essere considerate un fatto privato o una concessione della proprietà. I cittadini hanno diritto di conoscere.

Colpisce, tuttavia, il contrasto tra la rapidità con cui si è provveduto a mettere in moto la macchina organizzativa del concerto e la difficoltà con cui vengono affrontate le questioni strettamente legate alla squadra di calcio. In questo momento, infatti, le uniche autonomie che sembrano manifestarsi con una certa decisione sono quelle esercitate dalla proprietà. Per il resto, si continua a navigare nell’incertezza. Lasciamo, naturalmente, che sia il tempo a raccontarci tutte le verità. Ma intanto le domande restano, così come resta il dovere di chi amministra una società sportiva di fornire risposte puntuali.

Il punto centrale, però, è un altro: la credibilità del progetto calcistico targato Ladisa si sta sgretolando giorno dopo giorno, con una rapidità che appare ormai inarrestabile. E non bastano più i comunicati, gli appelli all’unità, le promesse di valutazioni attente e le dichiarazioni di circostanza. Una società di calcio non si governa rincorrendo le emergenze, cambiando continuamente riferimenti tecnici, lasciando irrisolti gli interrogativi e chiedendo contemporaneamente alla città di avere fiducia.

Una società di calcio ha bisogno di competenza, programmazione, ruoli definiti, responsabilità precise e, soprattutto, di una proprietà capace di comprendere il valore sportivo, sociale e identitario della squadra che ha deciso di gestire. Perché il Taranto non è un’attività commerciale qualsiasi. Non è un prodotto da collocare sul mercato, né un capitolo accessorio di altri interessi imprenditoriali. È una storia, una passione, un patrimonio collettivo che appartiene innanzitutto alla sua gente.

E qui sta probabilmente il problema: gestire una società di calcio non è certamente paragonabile al confezionamento di un piatto preconfezionato destinato alle mense ospedaliere. Sono attività che richiedono competenze, sensibilità e responsabilità profondamente diverse. I Ladisa sembrano non aver ancora compreso fino in fondo questa differenza. Oppure, ed è una domanda che la città ha ormai il diritto di porsi, non stanno attribuendo al progetto Taranto l’attenzione e la priorità che una piazza del genere merita.

La tifoseria ha fatto la propria parte. La città ha risposto. Gli spalti si sono riempiti, gli abbonamenti sono stati sottoscritti e il sostegno non è mai mancato. Adesso tocca alla proprietà. Basta invocare unità quando è la gestione a generare divisioni. Basta chiedere pazienza quando mancano risposte. Basta nascondersi dietro comunicati che dicono molto poco e chiariscono ancora meno.

I Ladisa hanno ricevuto da Taranto molto più di quanto abbiano restituito. Ora è il momento di dimostrare, con i fatti, di essere all’altezza del Taranto. Perché questa città non merita una proprietà che si limiti a gestire una squadra: merita una società che sappia davvero fare calcio.