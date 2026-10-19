Taranto, Montervino suona la carica: “Chi non se la sente, può andare”

Il ds rompe il silenzio dopo il ko con il Brilla Campi e richiama la squadra alle proprie responsabilità, e ammette: “Anche io sono in discussione”

Nell’immediato post gara con il Brilla Campi il silenzio stampa dei giocatori del Taranto e dell’allenatore Luca Tiozzo. In tarda serata, invece, è il direttore sportivo Francesco Montervino a prendere la parola per provare a spiegare i mali della squadra: “Non credo -afferma – che i silenzi stampa siano costruttivi. È giusto parlare e raccontare ai tifosi come stanno le cose. Siamo una squadra che quando subisce gol va in crisi e non è normale”.

Il ds ricorre ai metodi forti. “Chi non dovesse sentirsi pronto a giocare nel Taranto – prosegue – può andare. Bisogna pedalare con la testa e basta. Significa essere concentrati e dare tutto per questa maglia”. Sul banco degli imputati, però, non finiscono solo i giocatori. Montervino non si sottrae alle critiche. “Anche io sono in discussione ed è giusto che la società – conclude – assuma questa posizione. Le critiche costruttive ci aiutano ad andare avanti. Ora dobbiamo reagire subito e la partita con il Trani è la migliore che potesse capitarci”.