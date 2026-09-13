Taranto, parte oggi l’era Montervino-Tiozzo

Oggi alle 17, a Massafra la sfida con l’atletico Racale: il ds e il tecnico sono fiduciosi

Il dopo Danilo Pagni e Alberto Giuliatto inizia oggi. Il Taranto, alle 17.00 allo stadio Italia di Massafra chiuso ai tifosi, affronterà l’Atletico Racale squadra che ha raccolto quattro punti in tre giornate. Uno in più dei rossoblù, che perciò devono vincere per operare un sorpasso in classifica. È il peso del -2 di inizio stagione e che produce i suoi effetti negativi di domenica in domenica. Annullarli è possibile soltanto piegando il maggior numero di avversari. È questo il secondo confronto casalingo: l’unico precedente risale a un anno fa, giocato nel girone di ritorno e terminò 2-1 per gli ionici. In gol andarono due uomini che oggi sono ai margini del progetto tecnico 2026/27: Nicola Loiodice e Davide Incerti. Venerdì scorso c’è stata la presentazione sia del nuovo ds Francesco Montervino sia del nuovo tecnico Luca Tiozzo. I due hanno ribadito che la squadra costruita dai predecessori è molto forte e che avrà bisogno soltanto di qualche innesto.

Nulla che possa sconvolgere l’attuale rosa che, in ogni caso, andrà ridotta perché composta da oltre trenta elementi. Si scenderà sino a 25 o 26: questo il numero ideale per mantenere completa e competitiva l’organico a disposizione di Tiozzo. L’ex allenatore di Gravina e Fasano è arrivato mercoledì scorso e ha avuto a disposizione quattro allenamenti per inculcare i propri principi cardini. Pochi, al momento, per ricevere adeguate risposte: importerà unicamente che si torni a vincere per evitare di perdere ulteriore terreno da chi funge da lepre. Attualmente, in vetta, c’è il Canosa, salito a quota 9 e che nell’anticipo di ieri sera si è sbarazzato della Nuova Spinazzola abbattuta con cinque reti.

Una graduatoria provvisoria, poiché si attende il risultato della sfida Cosmano Sport-Vigor Trani, interrotta domenica scorsa sul risultato di 2-0 al 65’ minuto per infortunio dell’arbitro. Quando le squadre torneranno in campo dovranno disputare appena 25 minuti. Se i tranesi dovessero condurre in porto il successo e dovessero superare il Galatina, questo pomeriggio, guarderebbero tutti dall’alto. Il Taranto è perciò avvisato.