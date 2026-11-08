Taranto, prima sconfitta allo Iacovone: lo Squinzano fa festa

I rossoblù cadono in casa, decisivi gli errori sotto porta. Corvino fallisce un rigore, Rajkovic spreca il pareggio nel recupero
Il Taranto cade per la prima volta allo stadio Iacovone, lasciando i tre punti allo Squinzano. La squadra di Mimmo Camassa non riesce a concretizzare le occasioni create e paga a caro prezzo gli errori sotto porta.
Rispetto alle precedenti uscite, confermato il 4-2-3-1, ma con diverse novità: tra i pali debutta il classe 2008 Semeraro, arrivato dal Polimnia e annunciato appena 24 ore prima della gara. A centrocampo torna titolare Vukoja, mentre Losavio parte dal primo minuto in attacco. Esordio anche per Eneo Gjonaj sulla trequarti.
Il Taranto parte con buon possesso palla, ma fatica a trovare la conclusione vincente. Gjonaj prova a dare vivacità alla manovra offensiva, mentre lo Squinzano cresce con il passare dei minuti e al 28′ spreca una clamorosa occasione con Bonicelli. Anche nella ripresa i rossoblù non riescono a sbloccare il risultato.
L’episodio che potrebbe cambiare la partita arriva al 77′: Corvino si procura un calcio di rigore, ma fallisce dagli undici metri. Nel recupero, al 92′, anche Rajkovic spreca la possibilità di agguantare il pareggio, calciando addosso al portiere. Finisce così: lo Squinzano espugna lo Iacovone e per il Taranto arriva la prima sconfitta interna.
TARANTO 433: Semeraro; Hadziosmanovic, Lanzolla (31’ Morales), Guastamacchia, Lupo (89’ Lenti); Bonavolontà (66’ Skoric), Vukoja (77’ Corvino), Falzerano; Gjonaj, Losavio, Taurino (61’ Rajkovic). Panchina: Baietti, Monetti, Angiulli, Odia. All. Camassa.
SQUINZANO: Kocsar, Arnesano, Greco, Urbano, Gautieri, Ciraci, Tomas, Iaia, Bonicelli (76’ Gouveia), Citro (66’ Ortigao), D’Anna. Panchina: Partal, Telera, Hernandez, Gemma, Fineo, Espindola, Malerba. All. Funaro.
ARBITRO: Andrea Citrano (Palermo). Assistenti: Giuseppe Colapinto (Molfetta), Francesco Sifo (Molfetta).
AMMONITI: Kocsar (S).
ESPULSO: al 90’+1’ Morales (T) per doppia ammonizione, entrambe per gioco falloso.
NOTE: prima del fischi d’inizio, minuto di raccoglimento per Jesùs De Miguel Almeda, calciatore della seconda divisione spagnola, morto in seguito a uno scontro di gioco. Recuperi: 1’/.
Angoli 4-6