Taranto Prisma Volley, sogno mancato a Galatina

La squadra rossoblù ha combattuto fino all’ ultimo set
La Prisma Taranto Volley sfiora il colpaccio sul campo della Showy Boys Galatina, cedendo soltanto al tie-break dopo cinque set combattuti.
Sotto di due set, i ragazzi di coach Domenico Salvatore – fanno sapere – trovano la forza di reagire, riaprono la partita e trascinano i padroni di casa al quinto set, lottando fino all’ultimo pallone.
Finisce 3-2 (25-22, 25-15, 23-25, 21-25, 19-17), con un pizzico di rammarico per un’impresa soltanto sfiorata, ma anche con la consapevolezza di aver dimostrato carattere e determinazione.
SCORES
Angelillo 20Vacca 11Duggento 19Maiorano 7Panzetta 7Gasbarro 7