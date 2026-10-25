Taranto, Rajkovic decide nel finale: il Trani si arrende allo Iacovone

I rossoblù vincono 1-0 davanti a 10mila spettatori. Decisiva la rete al 78’ dopo l’espulsione di Neri: la vetta ora dista cinque punti

Il Taranto conquista tre punti preziosi nella decima giornata di campionato, superando il Trani grazie a una rete di Rajkovic nel finale. Allo stadio Erasmo Iacovone, davanti a circa 10mila spettatori, i rossoblù si impongono al termine di una sfida intensa e nervosa, accorciando a cinque punti il distacco dalla vetta.

La gara si accende sin dai primi minuti, con entrambe le squadre determinate a cercare il gol. Il Trani si rende pericoloso con Yeboah, mentre il Taranto risponde con Saraniti e Taurino, senza però riuscire a sbloccare il risultato. Non mancano i contrasti duri e le proteste, con la tensione che cresce nel corso del primo tempo.

Nella ripresa l’equilibrio resiste fino all’espulsione di Neri, che al 66′ lascia il Trani in dieci uomini dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo. Il Taranto prova ad approfittarne e trova la rete decisiva al 78′: Falzerano recupera palla e avvia l’azione, Losavio serve Rajkovic che non sbaglia e firma l’1-0.

Il Trani non si arrende e all’82’ sfiora il pareggio colpendo un clamoroso palo con Lanzone. È l’ultimo brivido di una partita combattuta fino alla fine. Lo Iacovone può festeggiare: il Taranto porta a casa una vittoria fondamentale per la classifica e per il morale.