Taranto, rimonta e semifinale: l’Atletico Acquaviva battuto 2-1 allo Iacovone

L’esordio di Renato Cioffi sulla panchina rossoblù coincide con una vittoria pesante. Dopo l’1-1 dell’andata, Saraniti e Gjonaj firmano il successo che vale il passaggio del turno in Coppa Italia

Parte nel migliore dei modi l’avventura di Renato Cioffi alla guida del Taranto. I rossoblù superano 2-1 l’Atletico Acquaviva allo stadio Iacovone e conquistano l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, ribaltando il risultato della gara d’andata, terminata 1-1. Un traguardo importante per la formazione ionica, che continua a inseguire anche attraverso questa competizione l’obiettivo della promozione in Serie D. Circa 6.000 spettatori sugli spalti accompagnano la squadra in una serata che non si rivela semplice.

Cioffi propone subito alcune novità tattiche, puntando su un centrocampo a tre formato da Angiulli, Di Paolantonio e Vukoja. In avanti Falzerano agisce alle spalle della coppia composta da Losavio e Saraniti.Il Taranto parte con l’intenzione di prendere in mano la partita, cercando soluzioni sia centralmente sia sulle corsie esterne. Losavio prova a rendersi pericoloso al 4′ e successivamente al 24′, ma senza trovare la porta. La gara sembra indirizzata sui binari del controllo rossoblù, ma al 41′ arriva la doccia fredda: Pelosi serve Gningue, che davanti a Semeraro non sbaglia e porta in vantaggio gli ospiti.

La reazione ionica, però, è immediata. Cioffi invita i suoi a mantenere la calma e la squadra risponde sul campo. Saraniti ci prova prima di testa, trovando la risposta del portiere, poi al 45′ trova il pareggio con una conclusione precisa che ristabilisce l’equilibrio proprio prima dell’intervallo.Nella ripresa Cioffi cambia subito volto alla squadra con tre sostituzioni: dentro Skoric, Gjonaj e Taurino al posto di Morales, Angiulli e Losavio. Le modifiche producono immediatamente i loro effetti. Al 5′ Taurino serve Gjonaj, che dal limite trova la conclusione vincente e completa la rimonta rossoblù con il gol del 2-1.

L’Atletico Acquaviva prova ad alzare il proprio baricentro, ma è soprattutto il Taranto a costruire le occasioni più pericolose. Al 14′ Saraniti impegna Ditoma con una girata sul primo palo, mentre al 30′ il portiere ospite si supera nuovamente respingendo una conclusione ravvicinata di Gjonaj.Il numero uno dell’Acquaviva tiene in partita i suoi anche all’40’, quando Taurino parte in velocità per una lunga progressione centrale, ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

Al 43′ altra opportunità per i rossoblù: sul cross di Hadziosmanovic, Rajkovic svetta di testa sfiorando il bersaglio.Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: il Taranto festeggia una vittoria preziosa e il pass per le semifinali di Coppa Italia. Un debutto convincente per Cioffi, che comincia il suo percorso con una rimonta e un risultato che restituisce entusiasmo all’ambiente rossoblù.

TARANTO-ATLETICO ACQUAVIVA 2-1

Marcatori: 41′ Gningue (A), 45′ Saraniti (T), 50′ Gjonaj (T).Taranto (4-3-1-2): Semeraro; Hadziosmanovic, Morales (46′ Skoric), Guastamacchia, Lupo; Angiulli (46′ Gjonaj), Di Paolantonio, Vukoja (72′ Bonavolontà); Falzerano; Saraniti, Losavio (46′ Taurino).

All. Cioffi.Atletico Acquaviva (4-3-3): Ditoma; Cappellari, Patruno (58′ Dieng), Losappio (66′ Cosmo), Asselti; Bianchi (80′ Colasurdo), Gningue, Fall (58′ Cabral); Graziano, Goh, Pellosi.

All. Esposito.Arbitro: Morleo di Brindisi.

Assistenti: Personè di Lecce e Franzese di Bari.Note: Ammoniti Lupo e Skoric (T); Goh, Losappio, Asselti e Bianchi (A). Calci d’angolo 10-1. Recupero: 2′ pt, 4′ st.