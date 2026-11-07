Taranto Tennis Cup, definite le semifinali del singolare ed i finalisti del doppio

Caniato firma l’impresa eliminando la prima testa di serie Maestrelli e conquista la semifinale. Gill, Martineau e Feldbausch completano il quartetto. Nel doppio sarà sfida tra Forcano-Izquierdo e Mansouri-Neuchrist per il titolo

Giornata ricca di emozioni e risultati a sorpresa alla Taranto Tennis Cup, torneo internazionale maschile da 56.700 euro in programma dall’1 all’8 novembre, che ha visto disputarsi oggi i quarti di finale del singolare e le semifinali del doppio.

SINGOLARE – Nel tabellone di singolare spicca l’impresa dell’italiano Carlo Alberto Caniato, capace di eliminare la testa di serie numero uno Francesco Maestrelli con il punteggio di 7-6(5) 6-4. Una vittoria di grande valore che proietta Caniato tra i migliori quattro del torneo. Avanza anche la sesta testa di serie, il britannico Felix Gill, che ha superato Jay Clarke in tre set (6-4 4-6 6-2). Percorso vincente anche per il francese Matteo Martineau, che ha avuto la meglio sul ceco Maxim Mrva, testa di serie numero sette, al termine di una battaglia conclusa 7-5 5-7 6-4. Completa il quadro delle semifinali lo svizzero Kilian Feldbausch, protagonista di un’altra sfida combattuta contro l’indiano Sumit Nagal, superato 6-3 5-7 7-6(4).

DOPPIO – Definito anche il quadro della finale del doppio. La coppia spagnola formata da Ignasi Forcano Aparicio e Rafael Izquierdo Luque, teste di serie numero quattro, hanno battuto Duda e Pereira per 6-2 4-6 10-5. Nell’altra semifinale, il tunisino Skander Mansouri e l’austriaco Maximilian Neuchrist, terzi favoriti del seeding, hanno conquistato il pass per l’ultimo atto superando i britannici Hopper e Whitehouse con un netto 7-6(4) 6-1.