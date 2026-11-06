Taranto Tennis Cup, Maestrelli e Nagal avanzano, Clarke firma l’impresa. Spettacolo Caniato

La quinta giornata regala match combattuti e risultati a sorpresa: Maestrelli avanza senza difficoltà, Clarke elimina la terza testa di serie Cadenasso. Definite anche le quattro coppie semifinaliste del doppio

Non sono mancate emozioni e sorprese nella quinta giornata della Taranto Tennis Cup, torneo ATP Challenger in corso di svolgimento nella città jonica, che si concluderà domenica 8 novembre. Oggi si sono disputati gli incontri degli ottavi di finale del singolare e i quarti di finale del doppio, con verdetti importanti e diverse sfide combattute fino all’ultimo punto.

SINGOLARE – Nel tabellone di singolare prosegue la corsa della prima testa di serie Francesco Maestrelli, che ha superato con autorità l’ungherese Peter Makk, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3 6-2. Avanti anche il britannico Jay Clarke, protagonista di una vittoria significativa contro la terza testa di serie Gianluca Cadenasso, wild card italiana, battuto 6-2 6-4 nel match che ha aperto il programma del campo centrale.

Successo in due set per la sesta testa di serie Felix Gill, che ha avuto la meglio sul belga Buvaysar Gadamauri per 7-6(5) 7-6(4), mentre Maxim Mrva ha superato il francese Thomas Faurel in tre set (7-6(3) 1-6 6-2).

Particolarmente combattute le altre sfide: lo svizzero Kilian Feldbausch ha battuto il connazionale Remy Bertola per 7-6(4) 6-7(4) 6-2, mentre l’italiano Carlo Alberto Caniato ha firmato una rimonta contro il sudafricano Philip Henning, imponendosi 4-6 6-1 7-6(4). Avanzano anche il francese Matteo Martineau, vincitore sul bulgaro Adrian Andreev per 6-4 2-6 7-5, e l’indiano Sumit Nagal, che ha superato Hugo Grenier con un netto 6-3 6-2.

DOPPIO – Nel doppio sono state definite le quattro coppie semifinaliste. James Hopper e Mark Whitehouse hanno eliminato le prime teste di serie Benjamin Kittay e Takeru Yuzuki al super tie-break (6-4 2-6 10-8). Filip Duda e Tiago Pereira, seconde teste di serie, hanno battuto Jay Clarke e Jeevan Nedunchezhiyan per 6-3 6-3. Successi anche per Skander Mansouri e Maximilian Neuchrist e per Ignasi Forcano Aparicio e Rafael Izquierdo Luque.

Domani il programma prevede i quarti di finale del tabellone del singolare e le semifinali del torneo di doppio.La quinta giornata regala match combattuti e risultati a sorpresa: Maestrelli avanza senza difficoltà, Clarke elimina la terza testa di serie Cadenasso. Definite anche le quattro coppie semifinaliste del doppio.