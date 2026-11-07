Taranto Tennis Cup, Martineau e Feldbausch conquistano la finale

Nel doppio vittoria per Mansouri e Neuchrist

Saranno il francese Matteo Martineau e lo svizzero Kilian Feldbausch a contendersi il titolo del singolare maschile della Taranto Tennis Cup, torneo internazionale da 56.700 euro di montepremi, in corso sui campi tarantini dall’1 all’8 novembre.

SINGOLARE – Le semifinali disputate nella giornata di sabato hanno premiato due prestazioni particolarmente convincenti. Martineau ha conquistato il primo posto in finale superando con grande autorità la testa di serie numero 6, il britannico Felix Gill, con un netto 6-1 6-2. Una partita condotta dall’inizio alla fine dal francese, capace di imporre il proprio ritmo e di non concedere spazio al tentativo di rimonta dell’avversario.

Più combattuta, ma altrettanto efficace, la prova di Feldbausch, che ha avuto la meglio sull’azzurro Carlo Alberto Caniato con il punteggio di 6-4 6-4. Lo svizzero ha saputo gestire i momenti chiave di entrambi i set, conquistando così il pass per l’ultimo atto della manifestazione.

DOPPIO -Intanto, nella giornata di sabato è stato assegnato anche il titolo del doppio maschile. A festeggiare sono stati il tunisino Skander Mansouri e l’austriaco Maximilian Neuchrist, teste di serie numero 3, che in finale hanno battuto gli spagnoli Ignasi Forcano Aparicio e Rafael Izquierdo Luque, quarta coppia del seeding, con il punteggio di 6-4 7-5.

La Taranto Tennis Cup si avvia così verso il suo epilogo, con l’attesa per l’ultima sfida (domenica ore 11) che assegnerà il trofeo del singolare.