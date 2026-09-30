Taranto, Tiozzo: “Domani non si può sbagliare. Giocheranno i migliori”

Il tecnico rossoblù alla vigilia della sfida di ritorno del primo turno della Coppa Italia Eccellenza tra Ostuni e Taranto

Il Taranto si prepara alla sfida di domani con la consapevolezza che, questa volta, non ci saranno margini per sbagliare. È il concetto ribadito da mister Luca Tiozzo per il match di ritorno del primo turno della Coppa Italia Eccellenza tra Ostuni e Taranto, nel corso della conferenza stampa del pomeriggio, nella sede del Taranto Calcio. Una gara da affrontare con la “giusta mentalità”, senza farsi prendere dalla frenesia e con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita intrapreso dalla squadra: “È stato incredibile in casa – ha commentato Tiozzo tornando con il pensiero alla partita disputata allo Iacovone – Ma ora bisogna voltare pagina e concentrarsi sull’appuntamento di domani”.

Si deve “fare bene”. Sarà una partita vera, da affrontare “con equilibrio e pazienza, senza buttarsi subito in attacco, ma fare le cose bene”. Il tecnico vede segnali incoraggianti nel lavoro della squadra e nei numeri delle ultime settimane. “I nostri dati stanno crescendo” ha spiegato, invitando però a mantenere alta l’attenzione. La crescita deve essere accompagnata dalla capacità di non esporsi a rischi inutili. “Dobbiamo stare attenti – ha puntualizzato ai giornalisti – non farci male. Giocheranno i migliori e non abbiamo nessuna intenzione di lasciare la strada”. Tiozzo sottolinea quindi i progressi compiuti sul piano delle prestazioni, ma distingue nettamente la gara di domenica da quella che attende il Taranto: “Stiamo migliorando le prestazioni. Anche se quella di domenica è stata una bella partita, non era quella decisiva. Quella di domani, invece, lo è”. Il messaggio è chiaro: domani ci si gioca il passaggio del turno: “È una partita decisiva. Se non passiamo il turno, non andiamo più avanti” ha rimarcato il tecnico rossoblù, consapevole dell’importanza dell’appuntamento. Tra gli episodi ricordati dalla stampa anche quello del rigore concesso nella precedente sfida, con Saraniti che ha lasciato la responsabilità a Taurino. Una scelta che Tiozzo considera “determinante e decisiva”.

Infine, parole importanti sono arrivate per il Direttore Sportivo Francesco Montervino, figura con la quale Tiozzo non aveva mai lavorato in precedenza, pur conoscendola. Il giudizio del tecnico è netto: “Per me è un fenomeno. Ha grande esperienza e grande personalità. Mi consente di fare l’allenatore” Ora, però, tutte le attenzioni sono rivolte al campo. Il Taranto è chiamato a trasformare la crescita mostrata nelle ultime uscite in una prestazione concreta, perché domani, come ha ribadito Tiozzo, sarà una partita senza appello