Taranto-Trani, i rossoblù a caccia della vittoria

Questa sera alle 19 allo Iacovone la sfida contro il Trani. Nei precedenti casalinghi gli ionici non hanno mai perso: otto vittorie e tre pareggi

Il Taranto si prepara alla sfida contro il Trani, in programma questa sera alle 19 allo stadio Erasmo Iacovone, con un obiettivo chiaro: conquistare i tre punti. La partita arriva in un momento in cui i rossoblù sono chiamati a trasformare le aspettative in risultati concreti.

A rendere ancora più interessante l’appuntamento è la tradizione favorevole dei confronti casalinghi con il Trani. Quello di questa sera sarà il dodicesimo incrocio tra le due formazioni e, nei precedenti disputati a Taranto, i rossoblù non hanno mai conosciuto la sconfitta: otto vittorie e tre pareggi. L’ultima vittoria risale a ben 62 anni fa, un dato che racconta una storia decisamente favorevole agli ionici e che alimenta le aspettative in vista della gara.

Alla vigilia, nella conferenza stampa di ieri, mister Tiozzo ha trasmesso un messaggio di tranquillità. L’allenatore rossoblù ha descritto una squadra serena, chiamata ora a tradurre questa condizione in una prestazione convincente. Questa sera, dunque, lo Iacovone sarà il teatro di una sfida che va oltre la semplice conquista dei tre punti. Il Taranto cerca una vittoria per la classifica, ma anche per ritrovare entusiasmo e ricucire il rapporto con la propria tifoseria. Vincere per dare una risposta sul campo, ritrovare fiducia e riconquistare il sostegno di una tifoseria che, nelle ultime uscite, non ha nascosto il proprio malcontento.