lunedì 2 Novembre 26
Vittorio Galigani

Taranto, trovata la soluzione per vincere il campionato. Tesserare Gigi D’Alessio

Sport

Articoli Correlati

Taranto, beffa a Bisceglie: rimonta nerazzurra al Gustavo Ventura

CP -
Rossoblù avanti con Taurino, ma Croce e Ramos firmano il 2-1 nella ripresa. Gli ionici tornano a casa a mani vuote Il Taranto esce sconfitto...
Read more

Taranto, alla ricerca della continuità

CP -
I rossoblu di Luca Tiozzo hanno l'obbligo di vincere per restare in scia a Squinzano, Canosa e Trani Alla ricerca della felicità che coincide con...
Read more

Prisma Taranto, tre set combattuti ma nessun punto: passa Tricase per 3-0

CP -
I rossoblù lottano fino all'ultimo, ma cedono anche nel finale del terzo parziale. D'Uggento individua negli errori di squadra il principale aspetto da correggere....
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand