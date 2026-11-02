Taranto, trovata la soluzione per vincere il campionato. Tesserare Gigi D’Alessio

Lo scriviamo dall’inizio della stagione: questo Taranto è una collezione di figurine, non una squadra. Una rosa di oltre trenta calciatori, selezionati in larga parte sulla base del loro passato professionale e non delle reali necessità di un progetto tecnico. Un organico assemblato male in estate e corretto, se possibile, ancora peggio in autunno

Taranto, le figurine non fanno una squadra e il progetto Ladisa continua a fare acqua. La sconfitta di Bisceglie è l’ennesima dimostrazione di un fallimento tecnico e organizzativo. Una squadra senza identità, una panchina inadeguata e una società che continua a confondere gli investimenti con la competenza. E intanto la vetta si allontana.

Ormai non ci sono più attenuanti. La sconfitta rimediata a Bisceglie, peraltro contro la seconda squadra della città adriatica, non è soltanto un risultato negativo: è l’ennesima certificazione di una crisi che il Taranto si trascina dietro dall’inizio del campionato.

I rossoblù erano persino riusciti a passare fortunosamente in vantaggio all’inizio della ripresa. Poi, anziché amministrare il risultato e dare finalmente prova di maturità, si sono progressivamente consegnati all’avversario, passivamente, fino a essere ridicolizzati nel gioco e nel punteggio.

I numeri, del resto, non hanno bisogno di interpretazioni: nelle ultime tre trasferte, di campionato, il Taranto ha incassato altrettante sconfitte, subendo otto reti e realizzandone appena una. Un bilancio impietoso, che racconta meglio di qualsiasi commento le difficoltà di una squadra incapace di trovare continuità, personalità e soprattutto un’identità.

Lo scriviamo dall’inizio della stagione: questo Taranto è una collezione di figurine, non una squadra. Una rosa di oltre trenta calciatori, selezionati in larga parte sulla base del loro passato professionale e non delle reali necessità di un progetto tecnico. Un organico assemblato male in estate e corretto, se possibile, ancora peggio in autunno.

Calciatori ormai nella fase discendente della carriera hanno accettato di buon grado di scendere di categoria, evidentemente attratti anche dal trattamento economico loro riservato. Una condizione resa possibile dalla solidità finanziaria della proprietà, rappresentata dai fratelli Ladisa, alla quale va tuttavia addebitata la responsabilità di scelte che, finora, si sono rivelate profondamente sbagliate.

Perché avere disponibilità economiche non significa automaticamente saper fare calcio. E ai fratelli Ladisa vanno imputate le responsabilità per la selezione delle risorse umane: direttori, allenatori, calciatori e una pletora di figure societarie, spesso inutili, che non hanno contribuito a dare consistenza e credibilità al progetto. Ne è venuta fuori una struttura precaria, male organizzata, priva di una gerarchia funzionale e di una precisa strategia sportiva.

In un simile marasma diventa inevitabilmente difficile ottenere risultati apprezzabili. Già in estate avevamo manifestato le nostre perplessità sulla scelta di Giuliatto per la panchina rossoblù. Siamo poi rimasti esterrefatti quando, per sostituirlo, la società ha deciso di affidarsi a Luca Tiozzo, allenatore che nelle sei stagioni precedenti aveva collezionato cinque esoneri. Una scelta che lasciava più di un interrogativo e che, alla luce di quanto sta accadendo, non sembra proprio aver trovato risposte convincenti.

La partita di Bisceglie ne ha offerto l’ennesima dimostrazione. Il primo gol dei padroni di casa porta la firma di Antonio Croce, valido ex rossoblù, che ha da poco superato la soglia dei quarant’anni. Lanzolla e Guastamacchia se lo sono letteralmente perso in area di rigore, lasciandogli tutto il tempo necessario per depositare indisturbato il pallone in rete. Un episodio che evidenzia, ancora una volta, quanto il reparto arretrato necessiti come il pane di un rinforzo. Serve un difensore con caratteristiche fisiche e tecniche differenti da quelle dei due centrali attualmente a disposizione. Non un’altra figurina, ma un elemento capace di dare sostanza, personalità e sicurezza.

Sul raddoppio del Bisceglie, invece, il misterioso tulipano, dal cognome quasi impronunciabile, si è addormentato nella zona nevralgica del campo, regalando agli avversari un assist tanto insperato quanto perfetto. Ma il problema non è stato soltanto nei singoli episodi. Dopo aver subito il pareggio, l’intera squadra si è progressivamente disunita, mostrando una fragilità mentale e tecnica davvero preoccupante.

Saraniti è apparso inguardabile, Losavio non ha lasciato traccia, Corvino si è mostrato confusionario e appesantito. Bonavolontà continua a divertirsi nel consueto esercizio del torello, scambiando il pallone ora con Lanzolla, ora con Guastamacchia, senza mai cercare un’accelerazione, una verticalizzazione, un inserimento in profondità. Possesso sterile, insomma, che non produce gioco e tanto meno pericoli.

Il giovane Odia, entrato negli ultimi minuti, è riuscito persino nell’impresa di aiutare più gli avversari che i propri compagni. Troppo poco, in ogni caso, per sperare di cambiare l’inerzia della partita.

Falzerano, progressivamente scomparso con il trascorrere dei minuti, e Skoric non potevano certo bastare per contrastare un avversario che, con il passare del tempo, aveva acquisito fiducia e padronanza del campo.

E veniamo alla panchina. Luca Tiozzo ha confermato di non possedere la necessaria capacità di leggere la partita. Nell’ultima mezz’ora ha dato l’impressione di procedere per tentativi, senza una strategia riconoscibile e senza riuscire a interpretare il momento della squadra. Non ha compreso che, considerato l’evidente calo di idee e di ritmo dei suoi uomini, sarebbe stato opportuno innanzitutto provare a gestire il risultato. Ha invece operato cambi confusi, senza assegnare compiti precisi e senza modificare realmente l’assetto della squadra, affidandosi alla speranza che potesse arrivare il classico colpo della domenica per rimettere in equilibrio la partita.

Non è così che si governa una squadra con ambizioni di promozione. E, soprattutto, non è così che si dimostra di meritare la panchina del Taranto.

Tiozzo, almeno per quanto mostrato finora, non sembra possedere né le qualità tecniche né la personalità necessarie per guidare una squadra chiamata a vincere il campionato.

Intanto, dopo undici giornate, il Taranto si ritrova a sette punti dalla vetta. Davanti ha praticamente tutte le principali candidate alla vittoria finale e deve già fare i conti con un handicap che rischia di diventare difficilmente recuperabile.

C’è poi un altro dato che dovrebbe far riflettere: il Taranto sembra riuscire a vincere le partite casalinghe soprattutto grazie alla spinta del suo pubblico. Quei diecimila spettatori che continuano ad affollare gli spalti dello Iacovone, sostenendo una squadra che troppo spesso non restituisce loro altrettanta passione. In trasferta, lontano dall’entusiasmo e dalla pressione positiva del proprio pubblico, emergono impietosamente tutti i limiti di un gruppo che non possiede ancora una personalità calcistica autonoma.

Dopo un anno in più di esperienza, i fratelli Ladisa sembrano non aver ancora compreso le regole, scritte e soprattutto non scritte, del sistema calcio. L’andazzo di questa stagione appare persino peggiore di quello della precedente. La sensazione è che nella proprietà si parli e si pensi troppo poco di calcio, mentre l’attenzione sembra essere attratta da tutt’altre iniziative ed eventi.

L’ultima trovata, quella del concerto di Gigi D’Alessio programmato allo Iacovone per il 12 giugno del prossimo anno, offre lo spunto per una provocazione che, in fondo, tanto provocazione non è.

Considerate le enormi difficoltà del Taranto nel trovare la via della rete, perché non tesserare proprio Gigi D’Alessio come improbabile bomber rossoblù? Magari, tra una nota e l’altra, riuscirà a trovare quella porta che i nostri attaccanti sembrano aver smarrito.