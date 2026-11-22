Saraniti sblocca la gara nella ripresa, Losavio chiude i conti su rigore nel recupero. I rossoblù accorciano le distanze dal quarto posto, ora distante soltanto due punti

Il Taranto supera il Taurisano e conquista tre punti preziosi nella corsa alla risalita. Allo stadio Iacovone finisce 2-0, con Saraniti che apre le marcature nella ripresa e Losavio che chiude definitivamente i conti dal dischetto in pieno recupero. Un successo importante non soltanto per il morale, ma soprattutto per la classifica: i rossoblù accorciano infatti le distanze dal quarto posto, portandosi a sole due lunghezze.

La formazione di Renato Cioffi si presenta con alcune novità nell’undici iniziale. In difesa trova spazio Morales al fianco di Skoric, mentre sulla corsia destra debutta Carotenuto, chiamato a sostituire l’indisponibile Hadziosmanovic. Sulla trequarti, alle spalle della coppia offensiva composta da Gjonaj e Saraniti, agisce Bonavolontà. Il Taurisano risponde con un 4-4-2, affidandosi a Mancarella e Maiolo in avanti. L’avvio di gara è caratterizzato da ritmi contenuti e da poche occasioni degne di nota. Le due squadre si studiano, prestando grande attenzione alla fase difensiva e concedendo pochissimi spazi. A rendersi per primo pericoloso è il Taranto con Di Paolantonio, che prova la conclusione dalla distanza senza però inquadrare lo specchio della porta.

La risposta degli ospiti arriva con Maiolo, il cui tentativo viene neutralizzato senza particolari difficoltà da Semeraro. I rossoblù faticano a trovare la giocata giusta per scardinare la retroguardia salentina. Anche Angiulli cerca fortuna da fuori area, ma il suo tiro termina centralmente tra le braccia di Colazzo. Cioffi non è soddisfatto della prestazione dei suoi e decide di intervenire prima dell’intervallo, inserendo Taurino e Falzerano al posto di Vukoja e Bonavolontà. I cambi ridisegnano alcuni equilibri offensivi e restituiscono maggiore vivacità alla manovra, pur senza produrre occasioni particolarmente incisive.

La partita prosegue sullo stesso copione anche nella ripresa, con il Taurisano ordinato e compatto nel tentativo di proteggere il risultato. Cioffi prova a dare ulteriore peso all’attacco inserendo Losavio, e proprio nella seconda parte del match arriva l’episodio che cambia il volto della gara. Al 25′ il Taranto trova finalmente il varco giusto: Carotenuto serve Saraniti, che si ritrova davanti Colazzo e sceglie di superarlo con un preciso pallonetto.

Una conclusione elegante ed efficace che porta avanti i rossoblù e fa esplodere lo Iacovone. Costretto a inseguire, il Taurisano prova ad aumentare la pressione e ad abbandonare l’atteggiamento prudente mantenuto fino a quel momento. Gli ospiti cercano il pareggio soprattutto con Pennetta e Miggiano, ma Semeraro e la retroguardia tarantina riescono a mantenere inviolata la porta. Il Taranto, dal canto suo, gestisce il vantaggio e prova a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. La parola fine arriva nei minuti conclusivi del recupero. Skoric viene fermato irregolarmente in area e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Losavio, che non sbaglia e spiazza Colazzo, fissando il risultato sul definitivo 2-0. Tre punti che pesano, dunque, per la squadra di Cioffi. La classifica si accorcia e il Taranto può continuare a guardare alla risalita con rinnovata fiducia: il cammino è ancora lungo, ma ogni vittoria può fare la differenza.

TARANTO-TAURISANO 2-0 RETI: 70′ Saraniti, 95′ Losavio, rig. TARANTO (4-3-1-2): Semeraro; Carotenuto, Skoric, Morales, Lupo; Angiulli (83′ Angiulli), Di Paolantonio, Vukoja (38′ Taurino); Bonavolontà (38′ Falzerano); Gjonaj (46′ Losavio) Saraniti (74′ Rajkovic). A disp.: Lombardo, Lenti, Martano, Soldani. All.: Cioffi.

TAURISANO (4-4-2) Colazzo; Raffin, Cavalieri, Paolo Bianco; Miggiano, Mballa (83′ Marco Bianco), De Vasconcelos, Pennetta; Maiolo (87′ Bello), Mancarella (74′ Okoh); Lezcano (81′ Micello). A disp.: Ortis, Cabrera, Lattante, Mazza, Potenza. All. Sportillo.

ARBITRO: Celi di Bari. Assistenti: Gugliotta di Bari e Spedicato di Lecce.

NOTE: Ammoniti: Skoric, Carotenuto, Saraniti (Tar) , Paolo Bianco (Tau). Angoli 2-2; rec. 2′ pt; 5′ st