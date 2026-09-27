Trofeo Coni 2026, pugilistica: la Quero-Chiloiro collaborerà all’ evento

La fase nazionale di Sparring-IO si svolgerà dal 4 al 7 ottobre a Ginosa Marina

La Puglia si prepara ad accogliere il Trofeo CONI 2026, la manifestazione multisportiva rivolta ad atlete e atleti under 14, che ogni anno sceglie una regione diversa per l’allestimento di questo importante appuntamento sportivo, momento significativo per la valorizzazione di quel sano “spirito agonistico” nei giovani come elemento di crescita individuale e sportiva. Una vera e propria mini olimpiade giovanile che, per quanto riguarda il pugilato quest’anno – fanno sapere – si svolgerà a Ginosa Marina, presso il resort “Torre Serena”, grazie alla collaborazione della Quero-Chiloiro, alla quale la Federazione Pugilistica Italiana ha assegnato l’incarico co-organizzativo dell’evento.



Un duplice ruolo – sottolineano – per la società di boxe tarantina e per il coach Cataldo Quero: oltre al supporto organizzativo, Quero sarà presente al Trofeo CONI in veste di membro della Commissione Nazionale Giovanile e come Responsabile giovanile della Federboxe di Puglia e Basilicata. Una risorsa fondamentale per il settore giovanile, che rappresenta da sempre il punto di partenza per la crescita del pugilato a livello territoriale; questo vivaio, infatti, è in grado di formare quelli che saranno i futuri campioni della boxe, permettendo loro di vivere l’esperienza della competizione attraverso il gioco e la socializzazione, acquisendo sicurezza in se stessi e vivendo la gara in maniera sana, in preparazione alle possibili sfide olimpiche future.



Tra gli atleti del settore giovanile tarantino, sarà l’allievo (12-14 anni) Alessandro Locapo a far parte del team pugliese per la categoria di peso dei -40 kg, dopo essersi aggiudicato la fase regionale di Sparring-IO organizzata dalla Quero-Chiloiro lo scorso 2 giugno al PalaMelfi di Brindisi. Ad accompagnare la squadra, composta da sei atleti e atlete, saranno il tecnico della Quero-Chiloiro Domenico Maffei e Stefano Pompilio dell’Accademia Pugilistica Foggiana.



Il Trofeo CONI – concludono – inizierà da domenica 4 ottobre con la consueta cerimonia di apertura, che si svolgerà presso lo Stadio della Vittoria di Bari a partire dalle ore 17:30; il giorno successivo i riflettori si accenderanno sulle gare di pugilato, che si terranno nelle giornate di lunedì e martedì al villaggio Torre Serena di Ginosa Marina. La cerimonia di chiusura ufficiale e la premiazione si terranno invece presso lo Stadio comunale di Castellaneta alle 18:30 di martedì 6 ottobre.

