Virtus Francavilla, il futuro nasce dal vivaio

La Virtus Francavilla sta quindi portando avanti un progetto che tiene insieme presente e futuro. Da una parte una prima squadra che lotta per le posizioni di vertice, dall’altra un settore giovanile che coinvolge centinaia di famiglie e lavora per alimentare costantemente il patrimonio tecnico della società. In mezzo, una struttura organizzativa chiamata a garantire continuità, equilibrio economico e progettualità

Virtus Francavilla, quando il progetto vale più del budget. La lezione di un primato costruito con idee, giovani e competenza. Non servono necessariamente i budget più importanti per essere protagonisti. La squadra biancazzurra guida il girone H di Serie D con una delle rose più giovani del campionato. Alle spalle della prima squadra c’è una società organizzata e un progetto, Virtus Next Gen, che coinvolge oltre 300 ragazzi e guarda al futuro.

C’è un modo diverso di fare calcio. Un modo che non passa necessariamente attraverso gli investimenti più importanti, i nomi altisonanti o la disponibilità di risorse economiche superiori alla concorrenza. Passa, piuttosto, dalla programmazione, dall’organizzazione, dalla competenza e dalla capacità di costruire un progetto nel quale ogni componente sappia svolgere il proprio ruolo.

La Virtus Francavilla, oggi, rappresenta un esempio significativo di questa filosofia. Il primo posto nel girone H di Serie D non è soltanto un risultato sportivo da celebrare, ma anche l’occasione per raccontare una realtà che sta dimostrando come si possa competere ad alti livelli attraverso scelte ponderate e una gestione attenta delle risorse.

Dopo undici giornate, la formazione biancazzurra guida la classifica con 27 punti, frutto di nove vittorie e due sconfitte, con cinque lunghezze di vantaggio sulla seconda. Un primato costruito sul campo, giornata dopo giornata, in un girone che presenta diverse piazze ambiziose e società con disponibilità economiche decisamente superiori.

Si stima infatti che almeno sette/otto formazioni del raggruppamento dispongano di budget superiori a quello della Virtus. Eppure, a parlare, al momento, è la classifica.

IL VALORE DELLE IDEE E DELLA PROGRAMMAZIONE

È proprio questo uno degli aspetti più interessanti del progetto francavillese. Non avere necessariamente il portafoglio più ricco, ma saper utilizzare nel modo migliore le risorse disponibili. La società ha scelto una strada precisa: ridimensionare i costi rispetto alle precedenti esperienze, adeguare la propria struttura alle esigenze della Serie D e costruire una squadra senza inseguire necessariamente i grandi nomi.

Una linea che il presidente Antonio Magrì aveva illustrato chiaramente già in estate, parlando di una nuova stagione da considerare come un punto di ripartenza, con una gestione più sostenibile e l’obiettivo di dare continuità al calcio francavillese. Accanto a lui, una struttura dirigenziale con figure come l’amministratore unico Tonino Donatiello, il direttore generale Vittorio Orlando e il direttore sportivo Mariano Fernández, chiamato a contribuire alla costruzione di una squadra coerente con le nuove linee programmatiche.

In panchina Bruno Trocini, tecnico che conosce bene l’ambiente e che ha sposato una nuova sfida, valorizzando un gruppo giovane e costruito con caratteristiche ben precise. Il risultato è una squadra che sta andando oltre le aspettative iniziali, dimostrando che organizzazione e competenza possono rappresentare un valore aggiunto persino superiore alle disponibilità economiche.

UNA SQUADRA GIOVANE, MA GIÀ MATURA

Un altro dato merita particolare attenzione: l’età media della formazione biancazzurra, che si attesta intorno ai 23 anni, rappresentando uno dei valori più bassi tra le squadre ai vertici del girone H.

La Virtus, inoltre, scende abitualmente in campo con quattro o cinque calciatori under, andando quindi ben oltre l’obbligo regolamentare dei tre giovani previsto dalla categoria. Non si tratta soltanto di rispettare una norma, ma di compiere una scelta tecnica e progettuale. Dare fiducia ai giovani, inserirli in un contesto competitivo e metterli nelle condizioni di crescere attraverso responsabilità e minutaggio.

Una filosofia che richiede coraggio, capacità di selezione e soprattutto competenza nel lavoro quotidiano. Perché schierare giovani per obbligo è una cosa; costruire una squadra competitiva nella quale i giovani siano protagonisti per merito è decisamente un’altra.

VIRTUS NEXT GEN: IL FUTURO NASCE DAL VIVAIO

Ma il progetto Virtus Francavilla non si esaurisce nei risultati della prima squadra. Una parte fondamentale della strategia societaria riguarda infatti il settore giovanile. Da questa stagione la gestione dell’intero vivaio è affidata a Virtus Next Gen, società affiliata che rappresenta un tassello importante nella costruzione di un percorso tecnico e formativo strutturato.

I numeri raccontano la dimensione dell’iniziativa: oltre 300 ragazzi tesserati, un patrimonio umano e sportivo che rappresenta una delle risorse più importanti per il futuro del club. L’obiettivo è chiaro: formare calciatori, valorizzare i talenti del territorio e creare un collegamento concreto tra il settore giovanile e la prima squadra.

E non si tratta soltanto di prospettive future. I risultati sono già visibili.In questa stagione, infatti, sono tre quattro i ragazzi provenienti dal percorso giovanile che hanno trovato spazio con continuità nella prima squadra, dimostrando che il vivaio può rappresentare una risorsa tecnica reale e non semplicemente un settore da gestire per adempiere a determinati obblighi.

Allo stesso tempo, ogni anno diversi giovani cresciuti nell’ambiente biancazzurro riescono a mettersi in evidenza e ad approdare in società di categorie superiori e in club professionistici. Un percorso che conferma la bontà del lavoro svolto e che trova riscontro anche nella storia recente del settore giovanile francavillese, da tempo impegnato nella valorizzazione dei ragazzi del territorio. La presenza di figure dedicate alla direzione e al coordinamento tecnico, come Vittorio Orlardo e Leonardo Di Punzio, si inserisce proprio in questa logica di specializzazione e organizzazione.

UN MODELLO CHE GUARDA OLTRE LA CLASSIFICA

La Virtus Francavilla sta quindi portando avanti un progetto che tiene insieme presente e futuro. Da una parte una prima squadra che lotta per le posizioni di vertice, dall’altra un settore giovanile che coinvolge centinaia di famiglie e lavora per alimentare costantemente il patrimonio tecnico della società. In mezzo, una struttura organizzativa chiamata a garantire continuità, equilibrio economico e progettualità.

È questa probabilmente la vera notizia che arriva da Francavilla Fontana. Il calcio non è soltanto una questione di investimenti. Certamente le risorse economiche sono importanti e possono fare la differenza, ma non sono l’unico elemento determinante. Saper programmare, scegliere le persone giuste, costruire una struttura efficiente, valorizzare i giovani e mantenere una visione comune sono ingredienti altrettanto fondamentali.

Il primo posto nel girone H è oggi la fotografia più evidente del lavoro svolto. La stagione è ancora lunga e sarà il campo a emettere il verdetto definitivo, ma il percorso intrapreso dalla Virtus merita già attenzione.

Perché il risultato più importante, forse, non è soltanto essere primi in classifica. È dimostrare che anche con un budget inferiore si può costruire una squadra competitiva, valorizzare il proprio territorio e dare vita a un progetto capace di guardare lontano. A Francavilla, almeno per il momento, i fatti stanno dando ragione alle idee.