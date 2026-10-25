Virtus Taranto, in campo per la solidarietà: sorrisi e affetto agli anziani

I giovani calciatori in visita agli ospiti della Cittadella della Carità insieme ai volontari di Mister Sorriso. Un’iniziativa che mette al centro il valore umano dello sport

I giovani calciatori della Virtus Taranto scendono in campo per la solidarietà e regalano una mattinata di sorrisi, affetto e compagnia agli anziani ospiti della Cittadella della Carità. Sabato 24 ottobre, una rappresentanza della società calcistica ionica ha fatto visita agli ospiti del padiglione 13 Maggio, che accoglie la Residenza sanitaria assistenziale (RSA/RSSA) gestita dalla Domus Società Cooperativa Sociale.

L’iniziativa, promossa dalla Virtus Taranto in collaborazione con i volontari dell’associazione Mister Sorriso, da oltre 25 anni impegnata nella clownterapia e nel sociale, ha trasformato la mattinata in un’occasione di incontro, condivisione e vicinanza alle persone più fragili.

Presenti alcuni giovani atleti della Virtus, accompagnati da dirigenti del club. A promuovere l’iniziativa per la società ionica è stato il tecnico Massimo Camerino, che ha sottolineato il valore educativo e umano dell’appuntamento.

“Lavoriamo molto sul fronte della beneficenza e della solidarietà. Abbiamo organizzato questo evento per regalare un sorriso a queste persone, che in qualche modo soffrono. L’obiettivo è offrire un po’ di compagnia a chi ne ha bisogno, dando anche un esempio ai nostri ragazzi. Lo sport non è soltanto tirare quattro calci a un pallone, ma significa anche impegnarsi per chi soffre”, ha dichiarato Camerino.

Sulla stessa linea Fabio Buonafede, responsabile e promotore del progetto Virtus Taranto, che ha ribadito l’impegno della società nel sociale e l’importanza di trasmettere ai giovani valori che vadano oltre il campo da gioco.

“Siamo sempre presenti nell’ambito del sociale. Questa mattinata è dedicata a regalare un sorriso agli anziani della Cittadella: un momento di allegria e di sorrisi autentici per persone che affrontano quotidianamente delle difficoltà. Devo ringraziare il direttore della Cittadella e mister Camerino, che mi ha dato questa bellissima opportunità”, ha affermato Buonafede.

Una visita dal forte valore simbolico, che conferma come lo sport possa diventare uno strumento di inclusione, solidarietà e crescita personale. Per i giovani della Virtus Taranto, un’occasione per comprendere che indossare una maglia significa anche assumersi una responsabilità verso la comunità e dedicare tempo e attenzione a chi ha più bisogno di vicinanza.