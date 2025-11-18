CP martedì, 18 Novembre, 2025 Elezioni Regionali Puglia 2025 – Spazio Autogestito WebTV Tagscosmopolismedia Share FacebookWhatsAppTwitterEmailTelegram Articoli Correlati Elezioni Regionali Puglia 2025 – Spazio Autogestito CP - martedì, 18 Novembre, 2025 https://youtu.be/Acq6Ba3wjaY Read more Elezioni Regionali Puglia 2025 – Spazio Autogestito CP - martedì, 18 Novembre, 2025 https://youtu.be/JVfhlLo3Nag Read more Cerimonia di consegna borse di studio”Domenico Cassalia” all’ ITT PACINOTTI CP - venerdì, 14 Novembre, 2025 https://youtube.com/shorts/WFTwV0pNHBU?feature=share Read more