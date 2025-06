Accoltellato sul ponte girevole: si cerca il misterioso aggressore

Un uomo sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto nella notte, senza alcun apparente motivo. La vittima non è in pericolo di vita

Un misterioso episodio di violenza ha scosso la città di Taranto nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 giugno. Un uomo di 52 anni sarebbe stato aggredito e ferito con un’arma da taglio mentre si trovava sul ponte girevole della città. Secondo quanto emerso, la vittima si sarebbe presentata autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata con una ferita all’addome. I medici avrebbero riscontrato che il fendente non ha fortunatamente leso organi vitali, escludendo il pericolo di vita.

Agli investigatori della Squadra Mobile, l’uomo avrebbe raccontato di essere stato avvicinato improvvisamente da uno sconosciuto che, senza proferire parola, lo avrebbe colpito con quello che sembrerebbe essere un coltello da cucina, per poi dileguarsi velocemente. La vittima avrebbe dichiarato di non conoscere l’aggressore né di essere riuscito a vederlo chiaramente in volto.

Le indagini della Polizia di Stato sono in corso per fare luce su questo inquietante episodio che, al momento, non trova alcuna spiegazione plausibile. Gli inquirenti stanno vagliando ogni possibile pista per identificare l’autore del gesto e comprenderne il movente.