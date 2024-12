Agguato al pullman del Taranto FC: paura al rientro dalla trasferta

Una trentina di persone incappucciate hanno assalito il mezzo della squadra con sassi e petardi. La polizia avvia le indagini

Sale la tensione attorno al Taranto Fc, dopo l’agguato avvenuto nella serata di ieri, domenica 15 dicembre, contro il pullman della squadra nei pressi dello stadio Iacovone.

Secondo le ultime informazioni, il fatto sarebbe avvenuto al rientro dalla trasferta di Monopoli. Una trentina di persone incappucciate avrebbero lanciato sassi, petardi e fumogeni contro il mezzo starebbe per entrare nel parcheggio dello stadio. Molta la paura a bordo tra i calciatori e lo staff tecnico, accusati di scarso impegno dopo la sconfitta per 4-0 rimediata contro i biancoverdi, la quinta consecutiva.

Gli aggressori si sarebbero poi dileguati nel momento in cui sarebbero intervenuti Carabinieri e Polizia. Fortunatamente non si registrerebbero feriti né danni significativi al mezzo. Sul posto la polizia di Stato per avviare le indagini e provare ad individuare i vandali.