Arresti per spaccio di droga: tre persone bloccate sulla SS 106

Durante un’operazione antidroga, i Falchi della Squadra Mobile hanno sequestrato oltre 100 grammi di cocaina e 5 chilogrammi di hashish

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo e due donne, ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante mirati servizi antidroga, i Falchi della Squadra Mobile, mentre controllavano le principali arterie in entrata e in uscita dal capoluogo jonico, hanno notato una Fiat Punto con tre persone a bordo sfrecciare a forte velocità sulla SS 106.

Dopo un breve inseguimento, l’auto è stata bloccata nei pressi dello svincolo della S.S. 7 Taranto-Brindisi. Durante il controllo dei documenti dei passeggeri – un uomo e due donne, tutti originari di Manduria – i poliziotti sono stati attratti da un forte odore di hashish proveniente dall’abitacolo. Sul sedile posteriore, hanno recuperato una busta in tela nera contenente un involucro di cellophane trasparente sottovuoto con oltre 100 grammi di cocaina e cinque panetti di hashish, suddivisi in dieci pacchettini ciascuno del peso complessivo di circa 5 chilogrammi. È stata rinvenuta anche la somma di 150 euro in banconote di vario taglio.

L’analisi di uno dei cellulari in possesso degli arrestati ha rivelato la creazione di un gruppo su una nota app di messaggistica istantanea denominato “PDB”, acronimo di Posto Di Blocco, attraverso il quale i membri monitoravano l’attività delle Forze dell’Ordine nel comune messapico e nei dintorni.

Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’arresto dei tre. L’uomo è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale, mentre le due donne sono state poste agli arresti domiciliari.