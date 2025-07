Controlli nel Tarantino: sospesa l’attività di un bar e di un ristorante

I Poliziotti hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie

Continuano i controlli della Polizia di Stato sia nel capoluogo che lungo la litoranea salentina meta in questo periodo dell’anno di tanti turisti. I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, coadiuvati dal personale del SIAN del Dipartimento Prevenzione dell’ASL di Taranto, hanno effettuato mirati controlli in numerose strutture ricettive della provincia jonica al fine di verificare il rispetto delle norme che regolano la somministrazione di alimenti e bevande.

L’ispezione in un bar sito al quartiere Tamburi ha fatto emergere gravi carenze igienico sanitarie e un carente approvvigionamento idrico tali da disporre l’immediata sospensione dell’attività sino al ripristino delle idonee condizioni igieniche. Nello stesso locale i poliziotti hanno anche accertato la presenza di 8 apparecchi da gioco ed intrattenimento non collegati alla rete dei Monopoli di Stato e pertanto non conformi alla vigente normativa.

Le “macchinette” da gioco e la somma di 320 euro contenuti al loro interno sono state poste sotto sequestro. Il titolare del bar è stato sanzionato per gli illeciti amministrativi rilevati per 81mila euro.

Stessa sorte è toccata ad un ristorante sito nella zona di Marina di Pulsano nel quale, oltre alle carenze igieniche e di approvvigionamento idrico, i poliziotti hanno riscontrato la mancanza della prevista documentazione sanitaria. Anche in questo caso è stata disposta la sospensione dell’attività sino al rispristino delle idonee condizioni sanitarie e agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sull’esercizio dell’attività di ristorazione. Le sanzioni elevate al gestore del ristorante ammontano a 5mila euro. I servizi proseguiranno in maniera capillare per tutto il periodo estivo, interessando anche le altre zone della provincia jonica e della litoranea salentina.