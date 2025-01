Controllo serrato sulla ricettività: chiusi due B&B irregolari

La Polizia di Stato scopre irregolarità e individui ricercati in strutture di Taranto. Due affittacamere chiusi e un cittadino cingalese arrestato per reato grave

Una specifica operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato nel capoluogo jonico ha portato all’individuazione di due attività di affittacamere irregolari, per le quali è stata disposta la cessazione dell’attività. Tra le numerose strutture ricettive controllate dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa, due sono risultate completamente irregolari.

I controlli hanno rilevato la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative, nonché violazioni relative all’omessa registrazione degli ospiti e alla mancata comunicazione di ospitalità per i cittadini extracomunitari. In uno di questi B&B è stato trovato un individuo irregolare sul territorio, al quale è stato notificato il decreto di espulsione dall’Italia. Durante i controlli presso un altro affittacamere, è stato rintracciato un cittadino cingalese destinatario di un ordine di carcerazione per un reato di corruzione di minorenni, con una pena da espiare di un anno e quattro mesi.

Inoltre, al titolare di una terza struttura ricettiva è stato notificato un provvedimento di sospensione per cinque giorni a causa delle numerose irregolarità amministrative riscontrate.