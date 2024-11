Denunciato nel Tarantino furto energia elettrica e sospesa l’attività di una pizzeria

È di circa 110mila euro il danno per l’ente erogatore, mentre al titolare dell’esercizio commerciale è stata elevata una multa da 5mila euro

Controlli a tutto tondo della Polizia di Stato che ha denunciato 8 inquilini di uno stabile in centro città per furto aggravato di energia elettrica e sospeso l’attività di una pizzeria di Monteiasi per gravi carenze igienico sanitarie.

I poliziotti del Commissariato Borgo, con l’ormai consolidata collaborazione con il personale di Enel Distribuzione, a seguito di un incendio divampato, qualche giorno prima, a causa di un corto circuito in un appartamento di uno stabile del centro città, hanno effettuato dei controlli all’interno al fine di verificare la regolarità del sistema di fornitura di energia elettrica.

E’ stata rilevata la manomissione di diverse linee elettriche che alimentavano abusivamente vari appartamenti insistenti nel medesimo edificio. I tecnici dell’Enel si sono adoperati a rimuovere i dispositivi fraudolenti ed a ripristinare il corretto funzionamento della rete elettrica.

Al termine delle operazioni, gli agenti del Commissariato Borgo hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di 8 inquilini del palazzo, mentre il danno per l’ente erogatore è stato stimato in circa 110mila euro.

I poliziotti della Squadra Amministrativa, unitamente al personale del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) dell’Asl di Taranto, hanno controllato una pizzeria nel Comune di Monteiasi. Da un’attenta ricognizione dello stato dei luoghi, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali degli ambienti e delle attrezzature, nonché un errato stoccaggio degli alimenti e la mancanza di un idoneo impianto idrico.

Il Direttore del S.I.A.N. ha disposto la sospensione immediata dell’attività di ristorazione fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali prescritte dalla normativa vigente. Inoltre, sono state elevate al titolare del predetto esercizio commerciale sanzioni amministrative per un importo pari a 5mila euro.