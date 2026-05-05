Droga nascosta nell’armadio, arrestato 20enne dai Carabinieri

Il controllo ha portato al sequestro di circa 14 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 20 grammi di hashish e ulteriori 35 grammi di sostanza da taglio

Operazione antidroga dei Carabinieri nella mattinata di ieri: un 20enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Stazione locale, supportati dal Nucleo Cinofili di Modugno, sono intervenuti presso l’abitazione del giovane, insospettiti dal suo comportamento particolarmente agitato. Durante la perquisizione domiciliare, decisivo è stato il fiuto dei cani antidroga, che ha permesso di individuare la sostanza stupefacente nascosta all’interno di un cassetto dell’armadio nella sua stanza.

Il controllo ha portato al sequestro di circa 14 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 20 grammi di hashish e ulteriori 35 grammi di sostanza da taglio. Rinvenuti anche due bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento e circa mille euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato: la droga sarà analizzata dal laboratorio del Comando provinciale dei Carabinieri, mentre il denaro verrà depositato su libretto infruttifero.

Al termine delle formalità di rito, e su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 20enne è stato posto agli arresti domiciliari. L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga e alla tutela della sicurezza pubblica.