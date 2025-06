Incendio in un deposito di rifiuti nella zona industriale di San Basilio

Secondo le prima ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da cumoli di rifiuti che si sono poi propagati ai depositi vicini creando così una densa colonna di fumo nero visibile a centinaia di metri. Al momento, non ci sono feriti

Questa mattina, venerdì 6 giugno, un grosso incendio si è sviluppato nell’area industriale di San Basilio, a Mottola, all’interno di un’azienda che si occupa di servizi ambientali.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da alcuni cumoli di rifiuti che si sono poi propagate ai depositi vicini creando così una densa colonna di fumo nero visibile a centinaia di metri. Al momento, non ci sono feriti. Sul posto sono giunti i Carabinieri, la Polizia Locale di Mottola, e tre squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo. I Carabinieri Forestali hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità

Il sindaco di Mottola, Giampiero Barulli, ha disposto lo sgombero dei capannoni industriali vicini all’incendio e ha annunciato l’ordinanza per la popolazione di chiudere porte e finestre e l’interdizione della zona fino allo spegnimento delle fiamme.