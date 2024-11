Incidente stradale sulla SS7, muore un 41enne nel Tarantino

L’uomo è deceduto dopo il trasporto in ospedale

Un uomo di 41 anni è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla statale 7 nei pressi dello svincolo per Laterza (Taranto).

La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Punto che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con una Volkswagen Touareg, che procedeva nella stessa direzione.

Il conducente dell’altra vettura è rimasto illeso. Il 41enne, originario di Laterza, è stato soccorso e trasportato dal 118 all’ospedale San Pio di Castellaneta, dove è deceduto nella notte a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Castellaneta, che hanno compiuto i rilievi per accertare dinamica e responsabilità. (Ansa)