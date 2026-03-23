Lama, tentato furto al supermercato: 24enne fermato da poliziotto libero dal servizio

Oltre alla refurtiva, il giovane aveva con sé un taglierino con lama di 16 centimetri. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato numerosi precedenti

Un giovane di 24 anni, originario del Ghana e regolarmente soggiornante in Italia, è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato.

L’episodio è avvenuto all’interno di un supermercato di Lama, dove un poliziotto libero dal servizio ha notato il ragazzo nascondere della merce rubata in uno zaino e tentare di oltrepassare le casse per fuggire, nonostante il tentativo di fermarlo da parte del personale del negozio.

L’agente ha subito allertato la Sala Operativa della Questura, mantenendo il sospettato sotto controllo fino all’arrivo dei colleghi della Squadra Volante. Grazie alla collaborazione tra gli agenti, il 24enne è stato fermato pochi minuti dopo.

Oltre alla refurtiva, il giovane aveva con sé un taglierino con lama di 16 centimetri. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato numerosi precedenti specifici, con particolare propensione ai furti nei supermercati.

La merce è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. È ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione la posizione del giovane in relazione alla sua regolarità sul territorio nazionale.