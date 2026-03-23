Lavoro nero e sicurezza, operazione ad alto impatto a Taranto

I militari hanno denunciato l’amministratore unico dell’attività, ritenuto responsabile di omissioni significative: dalla mancata nomina del medico competente all’assenza della valutazione dei rischi, fino alla carenza di formazione per i dipendenti

Controlli straordinari ad “alto impatto” nel fine settimana da parte dei Carabinieri della Compagnia locale, affiancati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro e dai Vigili del Fuoco, nell’ambito di un piano coordinato dal Comando Provinciale per il contrasto alle irregolarità e la tutela della sicurezza.

Nel mirino degli ispettori è finita un’attività di ristorazione risultata non in regola. Gli accertamenti hanno fatto emergere diverse criticità sotto il profilo normativo e gestionale, confermando l’importanza dei controlli in un settore particolarmente esposto. Nel corso delle verifiche è stata inoltre accertata la presenza di un lavoratore in nero, una violazione rilevante sia sul piano contributivo sia per la tutela dei diritti.

Ancora più gravi le irregolarità riscontrate in materia di sicurezza sul lavoro. I militari hanno denunciato l’amministratore unico dell’attività, ritenuto responsabile di omissioni significative: dalla mancata nomina del medico competente all’assenza della valutazione dei rischi, fino alla carenza di formazione per i dipendenti. Disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale, con un’ammenda di 23mila euro e una sanzione amministrativa di 2.600 euro.

I controlli si sono estesi anche al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti: alcune persone sono state segnalate alle autorità competenti per uso personale, mentre quantitativi di cannabinoidi sono stati sequestrati e inviati al laboratorio analisi del Comando Provinciale per gli accertamenti.

Parallelamente, intensa l’attività di vigilanza su strada: numerosi i veicoli e le persone controllate, con diverse contravvenzioni al Codice della Strada elevate per comportamenti a rischio. L’operazione conferma l’azione sinergica delle istituzioni sul territorio, con l’obiettivo di garantire legalità, sicurezza e tutela dei lavoratori.