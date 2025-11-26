Mottola, esplosione nella notte: colpo al bancomat della banca, ladri in fuga

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Massafra e della stazione di Mottola, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Castellaneta. Le Forze dell’Ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, a partire dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona

Una violenta esplosione ha scosso il centro di Mottola nella notte tra il 25 e il 26 novembre, intorno alle 4.00, causando gravi danni alla filiale della Banca Popolare Pugliese. Il colpo arriva a pochi giorni dall’assalto alla succursale del Monte dei Paschi di Siena di Monteiasi.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero asportato il bancomat dalla struttura per poi dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce. La somma sottratta non è stata ancora quantificata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Massafra e della stazione di Mottola, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Castellaneta. Le Forze dell’Ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, a partire dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.