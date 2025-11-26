mercoledì 26 Novembre 25
CP

Mottola, esplosione nella notte: colpo al bancomat della banca, ladri in fuga

Cronaca

Articoli Correlati

Sicurezza sulle strade: denunce, sequestri e segnalazioni per droga nel Tarantino

CP -
Sicurezza sulle strade, giro di vite dei Carabinieri: denunce, sequestri e segnalazioni per droga Un weekend di controlli straordinari del territorio ha portato i Carabinieri...
Read more

Regionali, Laterza: Lopane non eletto per una manciata di voti

CP -
"Resta l’amarezza per non essere riusciti a garantire il seggio per la nostra provincia con la lista 'Per la Puglia...Attendiamo riscontri ufficiali" Sarebbero 9 i...
Read more

Urso telefona a Decaro: congratulazioni e confronto su Ex Ilva

CP -
Tra i temi affrontati nella telefonata anche i principali dossier di politica industriale della Puglia Il Ministro delle Imprese e delMade in Italy, Adolfo...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand