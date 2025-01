Nascondeva droga in pescheria: in manette 29enne a Castellaneta

Durante un’operazione antidroga, i Carabinieri hanno scoperto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e 3.500 euro in contante presso l’esercizio commerciale

Nella serata di martedì 14 gennaio, i carabinieri della compagnia di Castellaneta hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne del luogo, sospettato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un’operazione antidroga nel centro della cittadina jonica, i militari dell’Aliquota Operativa, a seguito di attività info-investigativa, hanno effettuato un’accurata perquisizione presso un esercizio commerciale dedicato alla vendita di prodotti ittici. Il titolare è stato trovato in possesso di un involucro in plastica contenente cocaina, rinvenuto nella tasca dei pantaloni, insieme a materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente all’interno del locale.

Inoltre, sono stati sequestrati circa 3.500 euro in banconote di vario taglio, trovati in un borsello nel furgone utilizzato dal giovane e in parte nel suo portafoglio, presumibilmente proventi dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanza Stupefacente del Comando Provinciale di Taranto per i necessari accertamenti. Al termine delle procedure di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari.