Nel Tarantino arrestati una donna e un giovane per possesso di droga

Dall’accertamento effettuato i poliziotti hanno recuperato circa un ventina di dosi di cocaina e circa 750 euro in contanti

La Polizia di Stato ha arrestato una donna ed un giovane ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il personale del Commissariato di Martina Franca ha notato, in una zona periferica della cittadina, un giovane agli arresti domiciliari per precedenti penali in materia di droga ed al momento affacciato al balcone di casa, il quale alla vista dell’auto della Polizia in maniera alquanto sospetta ha fatto rientro in casa.

Nello stesso frangete i poliziotti hanno anche notato nelle vicinanze una donna ed un giovane all’interno di una Toyota Yaris fermi al margine della carreggiata dando la netta sensazione di essere in attesa di qualcuno. Immediato è stato il controllo dei due occupanti della vettura che sin da subito hanno mostrato estremo nervosissimo e non sono stati in grado di giustificare la loro presenza in quella zona alquanto isolata.

La donna, probabilmente per evitare un più accorato controllo, ha consegnato agli agenti un piccolo involucro di cellophane a forma di birillo con all’interno alcuni grammi di cocaina. Ma il loro comportamento diventato fin troppo collaborativo ha insospettito in modo ulteriore i poliziotti i quali hanno proceduto ad una perquisizione personale.

I sospetti ben presto hanno avuto il loro riscontro perché, nel corso dell’accertamento, sono stati recuperati negli indumenti della donna una ventina circa di dosi della stessa sostanza stupefacente.

In possesso del giovane sono stati recuperati circa 750 euro in contanti sul cui possesso il ragazzo non è riuscito a fornire una plausibile spiegazione.