Noleggio auto abusivo a Taranto: chiusura immediata dell’attività

la Polizia di Stato ha scoperto irregolarità in una società del capoluogo jonico, sanzionando il titolare e sequestrando un veicolo per appropriazione indebita

La Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli periodici volti a contrastare l’abusivismo e a garantire il corretto svolgimento delle attività commerciali, ha effettuato un’ispezione presso una società di noleggio auto con sede nel capoluogo jonico.

Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Taranto hanno riscontrato irregolarità significative nell’attività commerciale, evidenziando violazioni delle disposizioni comunali destinate a tutelare il corretto funzionamento degli autonoleggi e gravi irregolarità relative alle autorizzazioni commerciali.

Il titolare, che possedeva autorizzazioni per attività nel settore dell’energia elettrica, stava esercitando il noleggio di veicoli nazionali ed esteri senza alcun titolo autorizzativo, operando da un distributore di carburanti situato in Viale Magna Grecia. Una condotta che contravviene alle normative che regolano il settore del noleggio. Durante mirati servizi di osservazione, gli agenti hanno notato numerose autovetture esposte, chiaramente destinate a un’attività illecita, parcheggiate negli stalli riservati alla clientela del bar annesso alla stazione di servizio.

Al termine delle verifiche, è stata comminata al titolare una sanzione amministrativa e segnalate le gravi inadempienze all’autorità competente per l’immediata chiusura dell’attività. In aggiunta, durante i controlli documentali sul parco auto del titolare, è stato sequestrato un veicolo poiché oggetto di appropriazione indebita. Un 31enne di origini calabresi è stato denunciato in stato di libertà per questo reato.