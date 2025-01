Notte di incidenti a Taranto: diversi sinistri nel centro città

Scontro tra auto e bus in via Principe Amedeo e una collisione all’incrocio. Sul posto forze dell’ordine e soccorritori

Una serie di incidenti stradali ha caratterizzato la notte a Taranto, con diversi episodi che hanno richiesto l’intervento sia delle forze dell’ordine che dei soccorritori. Il primo sinistro si sarebbe verificato intorno alle 0:30 in via Principe Amedeo, dove una Mini Cooper Countryman avrebbe tamponato un autobus di linea urbana. Nell’impatto un passeggero del bus sarebbe rimasto ferito, trasportato immediatamente al Pronto soccorso del SS. Annunziata in codice giallo. Illeso invece il conducente dell’auto, nonostante i danni riportati dal veicolo.

Un secondo scontro sarebbe avvenuto all’incrocio tra via Leonida e via Laclos, dove si sarebbero scontrate due vetture. Un uomo di 48 anni sarebbe stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero state giudicate preoccupanti. Secondo i primi rilievi, la causa potrebbe essere attribuibile al mancato rispetto di una precedenza.

Tra gli altri sinistri registrati in città, anche un’auto ribaltata. In tutti i casi sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, per ricostruire le esatte dinamiche dei sinistri e accertare eventuali responsabilità.