Paura all’Arsenale di Taranto, incendio a bordo di un sommergibile

Il “Longobardo” avvolto dalle fiamme all’interno della base. Tre persone trasportate in ospedale

Un’esplosione della batteria di bordo avrebbe innescato un incendio sul sommergibile Longobardo, ormeggiato all’interno dell’Arsenale Militare di Taranto. L’episodio, avvenuto nelle scorse ore, ha generato una densa colonna di fumo visibile a distanza. Tre persone sono state trasportate al Centro ospedaliero militare per accertamenti. Tuttavia non ci sarebbero feriti, dal momento che l’equipaggio si è accorto immediatamente del fumo.

L’intervento tempestivo del personale di bordo e dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il Longobardo, sommergibile di vecchia generazione della Marina Militare, è ora oggetto di verifiche tecniche per accertare le cause esatte dell’incidente.