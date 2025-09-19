Ponte Girevole, urto durante l’apertura: cadono detriti in mare

L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 4.15 e ha richiesto l’intervento del personale della Marina Militare per le operazione di messa in sicurezza della zona

Dopo l’apertura straordinaria di questa mattina per consentire il passaggio di due navi, si sono registrati problemi tecnici al Ponte Girevole di Taranto.

Secondo le prime ricostruzioni, le estremità della struttura si sarebbero urtate tra loro durante la manovra, provocando la caduta in mare di alcuni frammenti di ferro e cemento. L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 4.15 e ha richiesto l’intervento del personale della Marina Militare, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

La viabilità è stata ripristinata poco dopo, consentendo il regolare transito dei veicoli. Nel frattempo, resta confermato il progetto per la realizzazione di un nuovo Ponte Girevole, la cui costruzione è prevista per il 2026.