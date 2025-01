Si ribalta con l’auto e aggredisce il poliziotto che lo salva: denunciato 30enne

L’uomo, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha aggredito gli agenti che lo avevano soccorso dopo un incidente

La Polizia di Stato ha denunciato un 30enne di Taranto per presunti reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni. Un poliziotto della Questura di Taranto, fuori servizio, stava rientrando a casa lungo la strada statale che collega Taranto a San Giorgio Jonico quando ha trovato un’auto ribaltata sulla carreggiata. Immediatamente sceso dalla sua vettura, ha prestato soccorso al conducente ancora intrappolato nell’abitacolo.

Una volta estratto dall’auto, l’uomo, ancora in stato confusionale, ha reagito negativamente sentendo la chiamata al 118 del suo soccorritore, che si era qualificato come poliziotto. Senza un apparente motivo, ha iniziato a inveire contro chi lo aveva appena salvato. Questo comportamento è continuato anche pochi minuti dopo, quando è arrivato il personale della Sezione della Polizia Stradale. Probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo e violento, strattonando i poliziotti intervenuti.

Dopo essere stato calmato, è stato assistito dai sanitari del 118, che lo hanno accompagnato presso l’ospedale SS. Annunziata per ulteriori accertamenti clinici. Gli atti sono stati trasmessi all’autorità competente, e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà. Inoltre, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dai militari dell’Arma dei Carabinieri, competenti per territorio, per presunta guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti e alcoliche.