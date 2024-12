Si rifiuta di pagare una birra e litiga col titolare del bar: intervengono i Carabinieri

Un diverbio in un negozio di via Principe Amedeo degenera, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine

Trambusto nel pomeriggio di ieri, domenica 29 dicembre, in via Principe Amedeo, a Taranto. Tutto sarebbe scaturito da una lite per una birra degenerata in pochi attimi, che avrebbe richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo le ultime informazioni, il fatto sarebbe avvenuto in un negozio gestito da un cittadino pakistano, dopo che un cliente si sarebbe rifiutato di pagare la bevanda, generando una discussione con il titolare. Quest’ultimo avrebbe quindi chiamato i Carabinieri che, giunti sul posto, sarebbero riusciti a riportare la calma. L’avventore, non avendo denaro con sé, avrebbe restituito la birra allontanandosi dal negozio.